"القومية للأنفاق": مناقصة لاختيار استشارى لإعادة تقييم عروض "مترو إمبابة"

كشف مصدر بالهيئة القومية للأنفاق، عن إجراء مناقصة لاختيار استشارى لإعادة تقييم العروض، التى تقدمت للمناقصة الخاصة لتنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو الممتدة من العتبة حتى إمبابة وبولاق الدكرور.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه وفقا لشروط ممولى وكالة التنمية الفرنسية وبنك الاستثمار الأوروبى، فإنه يجرى إعادة تقييم العروض من قبل استشارى محايد بعد انتهاء الهيئة من تقييمها ضمانا للشفافية.

وقال المصدر إنه بعد اختيار الاستشارى وإعادة تقييمه للعروض سيتم إعلان العرض الفائز من أجل بدء أعمال حفر وتنفيذ هذه المرحلة.

- "القومية للأنفاق" توقع عقد تنفيذ مشروع القطار المكهرب بين السلام والعاشر الشهر المقبل.. رئيس الهيئة: نجهز للتوقيع مع شركة أفيك الصينية أثناء زيارة رئيس الصين للقاهرة.. والمشروع سيربط العاصمة الجديدة

>