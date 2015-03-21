إعادة الفرز على مقعدين بانتخابات الصحفيين وفوز شبانة وأبوكيلة وميرى وكامل

أظهرت المؤشرات الأولية بانتخابات نقابة الصحفيين، تأكيد فوز كل من خالد ميرى وإبراهيم أبوكيلة "فوق السن"، ومحمد شبانة ومحمود كامل "تحت السن".

وتعيد اللجنة المشرفة على الانتخابات، فرز الأصوات بين كل من "حاتم زكريا وهشام يونس" بعد اعتراض الأول، وكذلك إعادة الفرز بين "أبو السعود محمد وأيمن عبد المجيد".

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين الجمعة، فوز يحيى قلاش، بمنصب نقيب الصحفيين الجديد بمجموع أصوات 1948 صوتًا، مقابل 1079 صوتًا لضياء رشوان.

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