اليوم.. الحكم على الفنانة "غادة نافع" لاتهامها بالتعدى على عامل

تنطق اليوم السبت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد الدسوقى رئيس المحكمة، وسكرتارية ضياء الدين صبحى، حكمها فى دعوى تتهم الفنانة غادة نافع بضرب مواطن وإحداث إصابته، وذلك فى الدعوى رقم ١٩٢٩ لسنة ٢٠١٥ جنح الدقى.

وكان السيد جمال عبد الغفار قد أقام دعوى قضائية ضد "غادة إيهاب محمد نافع"، وشهرتها "غادة نافع"، لاتهامها بالتعدى عليه بالضرب بصفعه، وكان ذلك بمطعم شهير يعمل به. وقدم الشاكى تقريرا طبيا يفيد ذلك، كما حضر إلى القسم عدد من شهود الواقعة الذين أدلوا بأقوالهم ضد المشكو فى حقها.