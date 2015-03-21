الرياضة تساهم فى زيادة مهارات التواصل والذكاء لدى الأطفال

إذا كانت القراءة غذاء العقل فالرياضة هى غذاء البدن والعقل أيضا، وتتجاوز فوائد ممارسة الرياضة بناء العضلات فقط، فهى تلعب دورا أساسيا فى بناء شخصية الأطفال ونموهم البدنى والعقلى والاجتماعى.

الدكتور طلعت حسن سالم، أستاذ طب وسلوك الأطفال وعضو الجمعية المصرية لصحة وسلامة الطفل، يوضح أهم النتائج التى ترتب على ممارسة الطفل للرياضات المختلفة.

الرياضة تحسن مستوى التواصل الاجتماعى للأطفال

الرياضة تزيد من ثقة الأطفال فى أنفسهم

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>ممارسة الرياضة تساعد الطفل على تكوين علاقات إنسانية سوية تعتمد على المشاركة والمنافسة والتشجيع، هذا ما يؤكده الدكتور طلعت سالم، مضيفا أن ممارسة الرياضة تساعد الطفل على بناء شخصية سوية تقبل الاختلاف والمشاركة، وتلتزم بالقواعد والقوانين، كما تعمل الرياضة أيضا على تحسن الحالة الصحية للأطفال، وزيادة معدل ذكائهم فاستنشاق الهواء بصورة صحية يساهم فى تغذية جميع أعضاء الجسم بالأكسجين الكافى، وهو ما يسهم بصورة كبيرة فى تحسن أداء العقل والذاكرة.>وتعمل الرياضة تبعا لرأى الدكتور طلعت سالم على زيادة ثقة الطفل بنفسه وإزاحة شبح الفشل عن حياته، وهو ما يدفعه للتفوق فى جميع المجالات طوال سنوات عمره التالية، فهى تعطى له درسا مهما أن الأهداف يمكن تحقيقها ببذل المجهود.