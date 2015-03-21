دراسة: عمال رفع أنقاض برجى التجارة بأمريكا يعانون أمراض المناعة الذاتية

دراسة أمريكية جديدة كشفت أن العمال الذين شاركوا فى رفع أنقاض كارثة 11 سبتمبر والتى تدمر فيها برجى مركز التجارة العالمى فى الولايات المتحدة الأمريكية فى عام 2001 الماضى تعرضوا للإصابة بأمراض المناعة الذاتية كمرض روماتويد التهاب المفاصل.

وفقا لموقع هيلث داى الطبى الأمريكى فإنها ليست الدراسة الأولى التى تكشف تزايد تعرض عمال رفع أنقاض برجى التجارة العالمية فى نيويورك إلى الأمراض، فقد كانت دراسات سابقة ربطت بين إصابتهم بالربو والتهاب الشعب الهوائية المزمن، لكن الدراسة الجديدة هى الأولى التى تربط بين عملهم وبين تزايد الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

كشفت الدراسة الجديدة التى قادها باحثون من كلية ألبرت أينشتاين للطب فى نيويورك أنه من بين 13600 عاملا ورجل إطفاء وعامل إنعاش فى موقع أنقاض برجى التجارة، تزايدت نسبة إصابتهم بالأمراض، لافتة ً أن كل شهر زائد فى موقع العمل قابله ارتفاع فى خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية بنسبة 13%، وأن من قضوا 10 أشهر فى موقع العمل هم أكثر عرضة للإصابة بمقدار 3 أضعاف.

ويحلل الباحثون هذه النتائج، مشيرين أنها ناجمة عن تعرض العمال إلى السموم والغبار والحطام، بما فى ذلك الرصاص والحرير الصخرى والألياف الزجاجية والسيليكا، وهذا يزيد من اضطرابات جهاز المناعة كالتهاب المفاصل الروماتويدى، ويحذر الباحثون العمال من التعرض لفترة طويلة للغبار الناجم عن الأنقاض.

يتشرف "اليوم السابع" باستقبال استشاراتكم الطبية على البريد الإلكترونى التالى health@youm7.com

- تقرير طبى يقدم نصائح غذائية لمرضى التهاب المفاصل "الروماتويد"