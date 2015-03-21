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التقنيات الحديثة تنقل الكليجا القصيمية إلى العالمية

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التقنيات الحديثة تنقل الكليجا القصيمية إلى العالمية التقنيات الحديثة تنقل الكليجا القصيمية إلى العالمية

    عّرف مهرجان الكليجا الذي انطلقت فعالياته التسويقية في مركز الملك خالد الحضاري ببريدة بإنتاج المرأة القصيمية من (الكليجا) وأسهم في تسويق منتجها وتعاملها التجاري عالمياً.

وعد عدد من المنتجات ل (الكليجا) ان الأعداد الكثيفة من المتسوقين والزوار للمهرجان رفعوا مبيعاتهن، وأكدن ان العديد منهن تضاعف إنتاجها وتسويقها اليومي أيام المهرجان وان وسائل التواصل الحديث من (التويتر- الانستغرام- الواتس آب) بالأجهزة الحديثة ضاعف الطلب وكميات البيع.

وأضفن أن العديد من المشترين والمتسوقين يراسلون معارفهم وأقاربهم وغيرهم بصور المعروض من المنتج، كما ان المهرجان رفع من تواصلهن مع عدد من المستهلكين المحليين وبعض زوار الدول العربية والعالمية، فيما أشرن إلى أن بعض العاملات وصل إنتاجهن من الكليجا القصيمية الى دول عالمية.

فيما كشف مستهلكون ان تلبية رغباتهم في خليط ومكونات هذه الاكلة من ناحية كمية( السكر-البهارات- الحجم) وغيره عوامل جذب واغراء لهذا المنتج مؤكدين ان منافسة بعض منتجي الكليجا بالطرق الحديثة والآلية ومسمياتهم الجذابة لم تؤثر كثيراً على إنتاج المرأة القصيمية وبقيت متسيدة وجاذبة لمستهلكي ال الكليجا.

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