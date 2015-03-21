محافظ الرس يرعى احتفال المشاركين في المشروع الوطني لخدمة البيئة

الرس سليمان اللزام

رعى محافظ الرس محمد عبدالله العساف وبحضور مدير التعليم الدكتور خليفة المسعود وعدد من المسؤولين بالإدارة ومديري الإدارات الحكومية؛ الحفل الذي أقامه المركز الكشفي لتكريم المشاركين في المشروع الوطني لخدمة البيئة في مرحلته السابعة 1436ه حيث قامت إدارة التربية والتعليم ممثلة بالنشاط الكشفي بالتعاون مع عدد من القطاعات المشاركة بتنمية مسؤولية المجتمع لحماية البيئة من خلال الممارسة العملية وتفعيل الأنشطة الكشفية في مجال نظافة البيئة والمحافظة على الشجرة وتقديم نماذج عملية لإجراءات نظافة البيئة من خلال إقامة المعارض التوعوية داخل المدارس وكذلك زراعة الشتلات والاستفادة من النفايات البلاستيكية والمعدنية بالاتفاق مع الجهات المعنية وقد بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة للكشافة قدمها رئيس النادي الكشفي الاستاذ سليمان محمد البشري تلا ذلك لوحة إنشاديه بعنوان (وطني وطن الأمجاد) من أداء طلاب متوسطة علي ابن أبي طالب ثم عرض مرئي لهذه الفعالية نال استحسان الحضور تلا ذلك تكريم المشاركين من المدارس والدوائر الحكومية ومنها: بلدية الرس، جمعية البر الخيرية بالرس، المستودعات الخيرية بالرس، عميد كلية التنقية بالرس، معهد التدريب المهني والصناعي بالرس، الجمعية الخيرية بالشبيكية، رئيس قسم التشغيل والصيانة بإدارة التعليم، مدير فرع الزراعة بمحافظة الرس ثانياً : منسق معرض البيئة عبد الله صالح الشارخ ، نادي الحي بمدرسة أبو بكر الصديق كما تم تكريم المدارس الابتدائية المشاركة: ابن تيمية، أحد، أبو بكر الصديق، الحزم، الأندلس الأهلية، الأنصار، الزهرة، الفاروق، المحمدية، أحمد بن حنبل، موسى بن نصير، الإمام الشافعي، ابن القيم، السعودية، محمد بن سعود، المهاجرين، الحوطة، محمد بن عبدالوهاب. المدارس المتوسطة: متوسطة الشيخ ابن باز، علي بن أبي طالب، فيصل بن بندر، طيبة، الشيخ محمد بن عثيمين، العباس ، عثمان بن عفان، الحرمين، دخنة، خالد بن الوليد بسلام، عمر بن عبدالعزيز. المدارس الثانوية: ثانوية الرس، قرطبة، الأندلس الأهلية، الدرة الأهلية، القدس، الشبيكية، الملك فيصل.

وفي ختام الحفل قدم محافظ الرس بالغ شكره وامتنانه لمدير ادارة التربية والتعليم وزملائه على جهودهم الكبيرة ومبادراتها الدائمة في مختلف المناسبات.