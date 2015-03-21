انطلاق فعاليات مهرجان طريف الشعبي ومسابقة الصقور.. اليوم

تنطلق اليوم السبت فعاليات مهرجان طريف الشعبي ومسابقة الصقور في نسختها الثالثة والذي ترعاه هيئة السياحة والآثار من خلال فرعها بمنطقة الحدود الشمالية في المقر المخصص للمهرجان (20) كلم شرقي محافظة طريف.

ويحتوي المهرجان على عروض للمنتجات والأكلات الشعبية والألعاب ومعارض، بالإضافة إلى إقامة مسابقة للصقور.

وذكر الرئيس التنفيذي للمهرجان ورئيس بلدية طريف المهندس الظمني حطاب الرويلي أن اللجنة المنظمة للمهرجان أنهت تسجيل الأسر المنتجة والراغبة بالمشاركة بالمهرجان وعرض منتجاتها داخل السوق الشعبي، كما رصدت جوائز قيمة للمشاركين في مسابقة الصقور (الشلو - أجمل طير حر) حيث اكتمل التسجيل وتم إعلان أوقات انطلاق كل مسابقة وجدول للمتسابقين.