د. المطلق يرعى الحفل الختامي لمشروع بناء النزيل

الرياض - محمد السهلي

رعى عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله المطلق الحفل الختامي لمشروع بناء النزيل لتأهيل 1400 نزيل في إصلاحية سجن الحائر الذي تم بشراكة بين المديرية العامة للسجون والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في البديعة وأوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي بحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية والخيرية والمكاتب التعاونية والسجون.

وكان مشروع بناء النزيل، الذي بدأ العام الماضي في إصلاحية الحائر، واستهدف 1400 من النزلاء، لتأهيلهم في عدد من الجوانب النفسية والدينية والثقافية والاجتماعية، وقدمت فيه العديد من الدورات المتخصصة في مجال تطوير الذات من خلال مدربين معتمدين، كما تم تقديم برنامجين معتمدين في مجال الحاسب الآلي واللغة الانجليزية، بالتعاون مع أحد الشركات المتخصصة في مجال التدريب، وتم منح شهادات معتمدة للملتحقين بهذه الدورات. كذلك تمت إقامة أكثر من 150 محاضرة وفعالية ثقافية في الخيمة، التي تم تجهيزها لهذا الغرض في داخل الإصلاحية، وقدمت أكثر من 500 استشارة اجتماعية ونفسية للنزلاء الملتحقين بالبرنامج، وإقامة دوري رياضي بين النزلاء، وتم تسليم الفريق الفائز الدرع والميداليات الذهبية، ويعتبر البرنامج أحد البرامج النوعية المميزة التي ينفذها ويشرف عليها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالبديعة، بالتعاون مع التوجيه والإشراف الديني في إصلاحية الحائر. وقُدم في الحفل الختامي عرض مرئي عن المشروع وأبرز ما حققه من إنجازات، وقدم الشيخ المطلق شكره لأوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي على دعمهم هذا المشروع المتميز، وأثنى على هذا التوجه الذي يسهم في خدمة المجتمع، ويساعد هذه الفئة على أن تكون لبنة صالحة في المجتمع، كما قدم شكره للمكتب التعاوني على تنفيذ هذا المشروع، وأوصى بإقامة مثل هذه التجربة وتعميمها على السجون ونقلها، لما لها من أثر في الإصلاح والتأهيل لهؤلاء النزلاء.