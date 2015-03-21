«عسير» .. مستفيدو مشروعات الإسكان ينتظرون إعلان موعد التسليم

أبها ـ تقرير : سلطان الأحمري، تصوير ـ فهد الفيفي

بعد أن أعلنت وزارة الإسكان اعتماد أكثر من 300 ألف منتج سكني للمرحلة الأولى لعدد من مناطق المملكة، تنوعت ما بين "وحدات سكنية" و"أرض وقرض" و"منتج قرض" لشراء شقة سكنية، بالإضافة إلى قرابة 200 ألف قرض سكني متاح لكافة المناطق يتم صرفها على دفعات.

وبدأت وزارة الإسكان أيضا في إعلان وتحديد مواعيد الاستلام في عدد من المناطق منها منطقة الرياض والشرقية والغربية وكذلك الشمالية وتبوك ومنطقة جازان، إلا أن منطقة عسير لازالت في قائمة الانتظار للإعلان عن وقت محدد لتسليم المنتجات السكنية، والتي كان نصيب المنطقة منها يتجاوز 25 ألف منتج موزع على محافظات ومراكز المنطقة ضمن المرحلة الأولى.

في هذه الأثناء، أبدى عدد من المستفيدين استغرابهم حول صمت الوزارة الملازم منذ إعلان منتجاتها بالمنطقة، التي اكتفت عبر موقعها الإلكتروني بتحديد منتج واحد وهو عبارة عن "أرض وقرض"، في ظل عدم إيجاد وحدات سكنية، معتبرين أن مشاريع وزارة الإسكان أتت متأخرة مقارنة ببعض المناطق الأخرى التي تم التسليم فيها. حيث يقول فهد عبدالله سعيد أحد المستفيدين، أنه تم التقديم الإلكتروني عبر الموقع لمنتجات الوزارة في منطقة عسير عند إعلان ذلك، ولكن لم يتم تحديد موعد لتسليم المستفيدين للمرحلة الأولى، وما تم الإعلان هو بمثابة الرقم الإجمالي للمنتج في المرحلة الأولى، التي توقف على منتج " قرض وأرض" كون المنطقة تخلو من الوحدات السكنية الجاهزة، وأيضا أن مشاريع الإسكان أتت متأخرة في منطقة عسير مقارنة بالمناطق الأخرى، وأردف قائلاً :" نحن نشكر وزارة الإسكان على خدماتها وما قدمته في مناطق المملكة ككل، في ظل قيادة ملكنا المحبوب سلمان بن عبدالعزيز أيده الله، ولكن شفافية الوزارة كانت غائبة في مشاريعها بمنطقة عسير.

ومن جانب آخر، تحدث سعيد عبدالله حسين قائلاً :"أن ما تم تخصيصه في المرحلة الأولى في منطقة عسير يعتبر الطلب أكثر من المعلن عنه، متأملاً أن تسارع وزارة الإسكان في تنفيذ مشاريعها بالمنطقة"، وذكر عبدالرحمن الأسمري أن المواقع التي تخصيصها لمشاريع الإسكان كانت ذات تضاريس صعبة، خصوصاً مشروع مدينة أبها الذي يقع بشمال المدينة التي تعمل على تمهيده الوزارة منذ أكثر من عامين لتهيئة البنية التحتية، ولعل هذا ما أعاق من تحديد موعد الانتهاء من مشاريع المنطقة.

الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان ألغت منتج الوحدات السكنية في منطقة عسير كافة واكتفت بمنتج "القرض والأرض" و"شقق سكنية" بخميس مشيط فقط، فيما يعتبر مشروع إسكان أبها - التعاون باكورة أعمال الوزارة للمشاريع، والذي لازال تحت التنفيذ منذ عامين، ويأتي ضمن عدة مواقع تم تخصيصها في المنطقة، حيث بدأت الوزارة في تنفيذ مشروع إسكان أبها – التعاون وذلك لتطوير المساحة المستخدمة، لتكون مواقع لأحياء نموذجية متكاملة الخدمات حسب ما أوردته الوزارة.

وتتضمن أعمال البنية التحتية، شبكات المياه، والصرف الصحي، والري، وتمديدات الكهرباء، والاتصالات، والإنارة والرصف، والسفلتة، والتشجير والحدائق، إلى جانب توفير مواقع للمرافق التعليمية والترفيهية والتجارية والجوامع والمساجد، حيث سيتم توزيع هذه الأراضي بعد اكتمال تطويرها على المتقدمين الذين توافقت لديهم شروط الدعم السكني مع قروض للبناء عليها، حيث يحتضن مشروع أبها – التعاون 908 قطع أراض.

وقد أوضحت وزارة الإسكان أنه تم توقيع عقود تصاميم 15 مشروعاً بمنطقة عسير في سبيل طرحها للمنافسة بمساحة إجمالية 18.322.391 م2، ومن جانب آخر، علمت " الرياض" أن أمانة منطقة عسير وبلدياتها سلمت عددا من الأراضي والمخططات تزيد مساحتها على 50 مليون متر مربع منذ نحو ثلاثة أعوام لصالح وزارة الإسكان لبدء أعمالها من حيث التصميم والدراسة وتنفيذ مشروع وحدات سكنية للمواطنين.