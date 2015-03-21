جمارك مطار بيروت تضبط 30 طردا تحتوى على مواد مشعة

أعلنت وزارة المال اللبنانية فى بيان أمس الجمعة إن دائرة الجمارك فى مطار رفيق الحريرى الدولى ببيروت صادرت عشرات الطرود من الفوط الصحية التى تحتوى على مواد مشعة.

وأوضحت الوزارة أن "جمارك مطار بيروت ضبطت 30 طردا من الفوط الصحية تحوي مواد مشعة، وقد طلب الوزير علي حسن خليل إحالة المضبوطات إلى الوكالة اللبنانية للطاقة الذرية لإجراء اللازم، وأوعز إلى الأجهزة المختصة العمل على إعادة المضبوطات إلى الدولة المصدرة"، التى لم يذكرها البيان.

من جانبها، قالت صحيفة "ديلى ستار" اللبنانية التي تصدر باللغة الإنجليزية نقلا عن مصادر إن دائرة الجمارك "اكتشفت 554 كيلوجراما من الفوط غير الصحية التي وصلت إلى بيروت قادمة من دبى".