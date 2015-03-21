مصرع طفل بعد سقوطه داخل بالوعة صرف صحى بالسنبلاوين

لقى طفل مصرعه عقب سقوطه داخل بيارة صرف صحى بمدينة السنبلاوين.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بسقوط طفل داخل بالوعة صرف صحى بمنطقة منشية السادات بمدينة السنبلاوين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الدفاع المدنى إلى مكان البلاغ وتمكن أفراد الإنقاذ من انتشال جثة الطفل بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة، وتبين أنه يدعى "أيمن إبراهيم الزلفى"، 6 سنوات، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين، وتحرر محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.