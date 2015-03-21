ضبط 45 قطعة سلاح بدون ترخيص و421 عيارًا ناريًا فى حملات بقنا

شنت أجهزة الأمن بقنا عددًا من الحملات خلال الفترة من 13 إلى 19 مارس الجارى، لضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والمخالفين للقواعد المرورية.

وقد أسفرت الحملات التى أشرف عليها اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا، عن ضبط 45 قطعة سلاح؛ منها 27 بندقية آلية و11 بندقية خرطوش و7 فرود محلية و421 طلقة ذخيرة.

وفى مجال المرور تم ضبط وتحرير 516 حالة حجز دراجة بخارية بدون لوحات و19 حالة حجز سيارة بدون تراخيص و13 حالة حجز توك توك و1348 سحب تراخيص و1313 تصالح فورى و3690 مخالفة مرورية على نموزج 125، و فى مجال قضايا التموين تم ضبط 132 قضايا متنوعة، وفى مجال قضايا المرافق تم ضبط 1500 قضية متنوعة.