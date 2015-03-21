بالصور.. أطباء: ارتفاع ضغط الدم والسكر أهم أسباب الإصابة بأمراض الكلى

خلال الاحتفال باليوم العالمى للكلى، والذى نظمته الجمعية الوطنية المصرية للكلى اليوم بحديقة الأزهر، قال الدكتور محمد سعدى، أستاذ أمراض الكلى بطب قصر العينى، رئيس الجمعية المصرية لأمراض الكلى، إنه من أهم أسباب الإصابة بقصور وظائف الكلى هو ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكر والاستخدام العشوائى للمضادات الحيوية والمسكنات، كما أن انتشار فيروس سى من أهم الأسباب الرئيسية فى حدوث مشاكل القصور الكلوى فى مصر

وأشار إلى أن الاهتمام بالتشخيص المبكر والعلاج الفعال من البداية والمستمر يقى من تفاقم للحالة وحدوث مضاعفات أكثر وحدوث الكثير من الأعراض الجانبية .

وقال إن هناك 55 ألف مريض فى مصر يتم إجراء غسيل كلوى لهم، وهناك 600 حالة لكل مليون شخص مصاب بالكلى فى مصر، ونسبة الإصابات الجديدة تمثل 100 لكل مليون شخص يتم اكتشافها سنويا .

وحذر أطباء الكلى من تناول الأطعمة المحتوية على مكسبات الطعم واللون والرائحة، وينصح أيضا بالاكتشاف المبكر للمرض.

وقالت الدكتورة مى حسب الله، أستاذ أمراض الكلى بطب قصر العينى، إنه لا يجب الانتظار حتى حدوث الأعراض، حيث يمكن فى بعض الحالات أن تحدث الأعراض فى حالة متأخرة من المرض، وفى بعض الأمراض لا تكون مصاحبة لأعراض مثل مرض ضغط الدم، حيث إن الأعراض تظهر بظهور مضاعفات المرض .

وتنصح الدكتورة "مى" بعمل فحص دورى فى الأصحاء فوق سن الأربعين، للتأكد من خلوهم من ارتفاع ضغط الدم والذى يسبب قصورا فى وظائف الكلى.

وقالت الدكتورة دينا عبد اللطيف، استشارى الكلى مدير اليوم العالمى للكلى، إن اليوم شمل حملات توعية للجمهور ومجموعة من طلاب الجامعات والمدارس .

وأشارت إلى أن الأطباء قاموا بعمل ماراثون رياضى فى حديقة الأزهر للتوعية بأمراض الكلى، وكيفية الحفاظ على الكلى من الإصابة بالأمراض، حيث إن ممارسة الرياضة ضرورى للوقاية من أمراض الضغط والسكر، المسببان الرئيسيان لأمراض الكلى، خاصة الإصابة بالقصور الكلوى.

وأكدت أن حملة التوعية قام بها مجموعة من طلبة كلية الطب المتطوعين، موضحة أنه تم إجراء حملة للكشف المبكر عن أمراض الكلى بإجراء مجموعة من تحاليل الدم وقياس ضغط الدم والسكر والبول، كما شمل الاحتفال فقرة غنائية تبرعت بها مجموعة من طلبة كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان بقيادة الدكتورة أمل جمال.

ونوهت بأن هذا اليوم يعتبر بداية لحملة الكشف المبكر عن أمراض الكلى، والتى ستشمل على مجموعة من المحافظات، موضحة أن الجمعية فازت بالجائزة الأولى لثانى مرة عن احتفالها العالمى الماضى من الاتحاد الدولى الفيدرالى للمؤسسات الوطنية للكلى بمدينة ليون بفرنسا.



>أطباء الكلى أثناء الاحتفال باليوم العالمى للكلى



>أطباء الكلى أثناء الاحتفال



>أطباء الكلى أثناء الاحتفالية



>الدكتورة أمل جمال من جامعة حلوان



>الجمهور يحتفل باليوم العالمى للكلى بحديقة الأزهر



>الدكتورة دينا عبد اللطيف والدكتور طارق الباز والدكتورة مى حسب الله



>د جمال سعدى يتوسط الحضور



>بمناسبة اليوم العالمى للكلى فى حديقة الأزهر

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