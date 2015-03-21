نصائح للحصول على أسنان قوية فى اليوم العالمى لصحة الأسنان

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى للحفاظ على صحة الفم والأسنان، فى الوقت الذى يعانى الكثيرون من مشاكل كبيرة فى الأسنان، ولهذا نقدم عوامل وطرق الحفاظ على صحة الأسنان.

وحول هذا تقول الدكتورة بسمة موسى، أستاذ طب الأسنان بجامعة القاهرة أن صحة الأسنان تبدأ من الصغر منذ بداية ولادة الطفل، لافتة إلى أن الطفل عندما يتعود على إمساك ملعقة يجب أن يتعلم الإمساك بفرشاة الأسنان، ومن الخطأ اعتماد الناس على أن الأسنان تتبدل لأن عدم الحفاظ على الأسنان منذ الصغر يؤثر على حالة الأسنان الدائمة.

تتابع د. بسمة موسى أن فى فترة تبديل الطفل لأسنانه وعند خلعها يجب أن توضع له تركيبة للحفاظ على مكان الضرس الذى ينمو، حتى يتم تجنب دخول السنة المجاورة للمكان الذى تخلع منه، وتنمو فى مكانها الطبيعى، مؤكدة أنه فى مرحلة تبديل الأسنان واستبدالها بأسنان جديدة، من الضرورى تناول كميات كبيرة من اللبن أو الأطعمة الغنية بالكالسيوم، لتقوية العظام وأسنان الطفل.

تشير أستاذ طب الأسنان أنه فى حالة عدم نمو أسنان الطفل مرة أخرى بعد خلعها، فيجب استشارة الطبيب المختص لمعرفة السبب المرضى الذى يعيق نمو الأسنان، ويكون الفحص من خلال جراح الفم والأسنان، مشيرة أن فى مرحلة نمو الأسنان عند الطفل يجب الاعتماد فى إطعامه على الهرم الغذائى.

وصف الموضوع : صحة الأسنان تبدأ من الصغر ومنذ تعويد الطفل على الإمساك بالملعقة فيجب تعويدة على الإمساك بالفرشاة فذلك يجنب تلف الأسنان فى سن مبكرة أو التسوس .

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