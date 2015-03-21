استشارى جراحة صدر يوضح علاقة عضلة القلب بالدورة الدموية

مهام عضلة القلب

أجزاء عضلة القلب

علاقة الدورة الدموية وعضلة القلب

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عضلة القلب من أهم أعضاء الجسم وتمثل دورا، خاصة فى الدورة الدموية.>قال الدكتور أحمد الوكيل مدرس جراحة القلب والصدر بجامعة القاهرة، إن القلب عضلة فى حجم قبضة اليد، ويعتبر المضخة المسئولة عن استقبال الدم وقليل من الأكسجين، من جميع إجزاء الجسم لضخها إلى الرئة، لتحمل بالأكسجين ويعود مرة أخرى ثم يوزع على الجسم.>وأشار د.الوكيل إلى أن القلب يتكون من 4 حجرات و2 أذين أيمن وأيسر و2 بطين أيسر وأيمن، وتصل هذه الحجرات معا عن طريق صمامات تسمح بحركة الدم فى اتجاه واحد.>وأضاف د.الوكيل أن الدورة الدموية أحد العوامل المرتبط حدوثها بوظائف ومهام عضلة القلب، التى تقوم باستقبال الدم من جميع أجزاء الجسم عن طريق الوريد الأجوف العلوى والسلفى، ليتجمع الدم فى الأذين الأيمن، الذى يقوم بضخ الدم إلى البطين الأيمن مرورا بالصمام ثلاثى الشرفات، الذى يمنع عودة الدم فى الاتجاه الآخر.