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استشارى جراحة صدر يوضح علاقة عضلة القلب بالدورة الدموية

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استشارى جراحة صدر يوضح علاقة عضلة القلب بالدورة الدموية استشارى جراحة صدر يوضح علاقة عضلة القلب بالدورة الدموية
عضلة القلب من أهم أعضاء الجسم وتمثل دورا، خاصة فى الدورة الدموية.

مهام عضلة القلب


>قال الدكتور أحمد الوكيل مدرس جراحة القلب والصدر بجامعة القاهرة، إن القلب عضلة فى حجم قبضة اليد، ويعتبر المضخة المسئولة عن استقبال الدم وقليل من الأكسجين، من جميع إجزاء الجسم لضخها إلى الرئة، لتحمل بالأكسجين ويعود مرة أخرى ثم يوزع على الجسم.

أجزاء عضلة القلب


>وأشار د.الوكيل إلى أن القلب يتكون من 4 حجرات و2 أذين أيمن وأيسر و2 بطين أيسر وأيمن، وتصل هذه الحجرات معا عن طريق صمامات تسمح بحركة الدم فى اتجاه واحد.

علاقة الدورة الدموية وعضلة القلب


>وأضاف د.الوكيل أن الدورة الدموية أحد العوامل المرتبط حدوثها بوظائف ومهام عضلة القلب، التى تقوم باستقبال الدم من جميع أجزاء الجسم عن طريق الوريد الأجوف العلوى والسلفى، ليتجمع الدم فى الأذين الأيمن، الذى يقوم بضخ الدم إلى البطين الأيمن مرورا بالصمام ثلاثى الشرفات، الذى يمنع عودة الدم فى الاتجاه الآخر.

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