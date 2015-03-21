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اعتقال فتى فى كندا لمنعه من السفر إلى سوريا

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اعتقال فتى فى كندا لمنعه من السفر إلى سوريا اعتقال فتى فى كندا لمنعه من السفر إلى سوريا
اعتقلت الشرطة الفدرالية الكندية فتى فى ال17 من العمر كان يريد التوجه الى سوريا للانضمام الى صفوف تنظيم "الدولة الاسلامية"، حسب ما ذكرت وسائل الاعلام المحلية الجمعة.

واعتقل الفتى الخميس فى بلدة بومون الواقعة فى جنوب ادمنتون، كبرى مدن مقاطعة البرتا "غرب كندا" على يد فريق تحقيق خاص من الدرك الملكى فى كندا، حسب ما ذكرت محطة التلفزيون العامة "سى بى سى".

ومثل الفتى الخميس امام قاض وجه له اتهامين هما السعى "لمغادرة كندا بهدف الانضمام الى منظمة ارهابية" والسعى الى "مغادرة كندا للقيام بعمل ارهابى"، حسب ما اعلنت المحطة ووسائل اعلام اخرى.

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