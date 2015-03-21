ضبط 5 متهمين هاربين من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالعريش

واصلت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء، اليوم، عمليات فحص الشاليهات والشقق المفروشة لضبط المخالفات والعناصر المشتبه فيها .

وأكد مصدر بمديرية أمن شمال سيناء أنه يتم فحص الشاليهات والشقق المفروشة والعمارات السكنية، بحثا عن المشبوهين والعناصر المشتبة فيها، والتركيز على العمارات السكنية المحيطة بالمقرات الأمنية والشاليهات والشقق المفروشة .

وقامت حملة من ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط قسم شرطة ثان العريش والأمن المركزى بفحص (9) فنادق بدائرة قسم شرطة ثان العريش، وأسفرت عن ضبط المدعو "أ . ش . س" 20 عاما فلسطينى الجنسية بدون إثبات شخصية أو جواز سفر، وضبط (5) متهمين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية .

وأشار المصدر إلى أنه سبق فحص آلاف الوحدات السكنية والشقق المفروشة بأحياء: ضاحية السلام والرائد العربى وضاحية الجيش والريسة علاوة على الفنادق، وقد تم ضبط العديد من المخالفات وبعض المشتبه فى تورطهم فى الأعمال العدائية ضد قوات الأمن .

وفى سياق متصل، تم إزالة 28 حالة إشغال طريق وضبط وتحرير 3 محاضر للباعة الجائلين، و4 قضايا تموينية، وتم إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية.

وأعلن مصدر بمديرية أمن شمال سيناء أنه فى مجال ضبط قضايا المرافق تمت إزالة (26) حالة إزالة إدارية فورية، وتم رفعها بمعرفة شاغليها، وضبط وتحرير 3 محاضر للباعة الجائلين.

ومن جهة أخرى، فى مجال القضايا التموينية، تم ضبط 4 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، وتمت إحالة أصحابها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية .

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