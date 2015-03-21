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مدير أمن السويس: القبض على 12 كادرا إخوانيا خلال أسبوعين

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مدير أمن السويس: القبض على 12 كادرا إخوانيا خلال أسبوعين مدير أمن السويس: القبض على 12 كادرا إخوانيا خلال أسبوعين
قال اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس إن المباحث الجنائية بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى تمكنوا خلال أسبوعين من القبض على 12 إخوانيا من العناصر الخطرة والمطلوبة على ذمة قضايا.

وأضاف مدير الأمن لـ"اليوم السابع" أنه تم القبض على "أحمد.م" و"مصطفى.أ" و"إبراهيم.م" و"محمد.ح"، و"أحمد.م" قيادى إخوانى ومسئول شعبة وبحوزته السيارة رقم 47803 ملاكى السويس، و"مصطفى.أ" و"إبراهيم.م" و"محمد.ح" بحوزتهم كتب دينية وأوراق تنظيمية وكميات كبيرة من زجاجات المولوتوف وجراكن مملوءة بالبنزين لاشتراكهم فى واقعة إضرام النيران فى عدد من السيارات التابعة لشركة السويس لتصنيع البترول داخل المستعمرة السكنية الخاصة بالعاملين بها، والمحرر عنها المحضر رقم 631 لسنة 2015 إدارى قسم شرطة السويس.

وتابع اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس أن القوات تمكنت من القبض على "جمال.س" و"عثمان.م " و"على.ح" و"محمد.ح" وهم المتهمين فى قضايا خاصة بالتحريض على العنف والتعدى على سيارات مديرية الأمن والأقسام الشرطية.

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