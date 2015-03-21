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#شكراً_أم_العرب.. كلمات من القلب إلى رائدة العطاء

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#شكراً_أم_العرب.. كلمات من القلب إلى رائدة العطاء #شكراً_أم_العرب.. كلمات من القلب إلى رائدة العطاء

احتفى مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي »تويتر« بتكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بمنح سموها لقب »أم العرب«، حيث أنشأ المغردون وسماً حمل عنوان »#شكراً_أم_العرب« شكروا من خلاله سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على جهودها الكبيرة في دعم مسيرة التنمية، وأجمع المغردون على أن طيبة سموها وأعمالها الإنسانية تعدت حدود الإمارات لتشمل كل العرب، فهي تستحق هذا اللقب، وأجمعوا على أن سموها رمز العطاء وسبب في نشر السعادة والحب في العالم.

تميز

ودونت بنت الإمارات: »سمو الشيخة فاطمة أطال الله في عمرها، هي أم الإمارات وأم العرب فأياديها المعطاءة وحبها للخير للجميع جعلها تستحق هذا اللقب«، وكتب محمد الحمادي: »هكذا هم حكامنا فالمرأة في الإمارات متميزة كما الرجل تماماً، سمو الشيخة فاطمة هي أم الجميع، وإنجازاتها في مسيرة التنمية كفيلة بأن تسير بابنة الإمارات للمقدمة دوماً والمنافسة العالمية في شتى المجالات«.

مجالات

وكتبت مهيرة: »أدركت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أن المرأة في الإمارات شريكة حقيقية للرجل في شتى المجالات وعملت على هذا الأساس، حيث إن سموها داعمة لمسيرة التمكين، وقدمت العديد من الخدمات لابنة الإمارات، فهي الأم المعطاءة الحنون«. وأوضح سعيد المنصوري »أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تستحق لقب أم العرب، فمن في الوطن العربي لا يعرف سموها وأياديها البيضاء للخير والعطاء، سموها أيقونة في المحبة ولقب أم العرب جدير بسموها«. ودون بو فاطمة: »أم الوفا والحب والطيب والإخلاص أم الإمارات«.

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