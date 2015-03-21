إنشاء أول مصنع للأسمدة الفوسفاتية بالوادي الجديد‎ فى يوليو المقبل

يشهد شهر يوليو القادم انشاء أول مصنع للأسمدة الفوسفاتية لإنتاج السوبر فوسفات وحامضي الفوسفوريك والكبريتيك، بمنطقة هضبة ابو طرطور بالوادي الجديد، بتكلفة تبلغ مليار دولار، ويستوعب عمالة خلال مرحلة الانشاءات تصل الي 10 الاف عامل.

وقال خالد الغزالي حرب رئيس مجلس ادارة شركة فوسفات مصر التابعة لوزارة البترولإن الشركة المصرية الكويتية القابضة ستقوم بتنفيذ المصنع موضحا بان هده الدراسات تم تنفيذها من خلال مكتب استشاري بإسبانيا، وفيما يتعلق بتحليل خام الفوسفات تم تنفيد التحاليل بأحد المعامل الأمريكية والتي أثبتت إرتفاع نسبة التركيز بخام الفوسفات وجودته العالمية وهو بمثابة جواز السفر، الذي يمنح خام الفوسفات بالوادي الجديد تسويقه بشهاده عالمية.

وأضاف ان هذا يأتي في اطار نجاح جهود وزارة البترول في اعادة استغلال الثروات الطبيعية بالوادي الجديد ،وان المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ ساهم بدرجه كبيرة.

من جانبه أكد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادي الجديد أن المحافظة تسعي حاليا مع عدد من المستثمرين لإنشاء محطات لتوليد الطاقة باستخدام نظام الطاقة الشمسية وكذلك إنشاء مصنع للزجاج واخر للإسمنت بهدف احداث تغير شامل لخريطة المحافظة