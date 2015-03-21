الحروق تغير ملامح فهد وعلي ضحيتي قضية الورقاء

حروق وتشوهات بدلت ملامحهما والصورة تتحدث عن حالة المصاب فهد الكعبي الذي وقع ضحية "المواد الحارقة" أما أحمد علي فليس باحسن حالا .

ويروي محمد مصبح الكعبي حالة أخيه فهد الذي وقع ضحية قضية الورقاء والإصابات البليغة في عينه اليمنى وظهره ورقبته وأذنيه وبطنه نتيجة سكب زجاجتين من المواد الحارقة «تيزاب» . وتعود تفاصيل القضية الى الاثنين الماضي عندما اعتدى مجموعة من الشباب المواطنين على الضحايا بعد استدراجهم إلى موقع الحادث بمنطقة الورقاء 4 وأسفرت عن وفاة الشاب عدنان عبد المجيد.

وكانت النيابة العامة في دبي قد وجهت تهمة القتل العمد لجميع المتهمين المقبوض عليهم في حادث قتل الورقاء، وتوالي النيابة استكمال التحقيقات لاستجلاء ظروف الواقعة نظراً لخطورتها.

تقرير

ونوه الكعبي شقيق المصاب أن تقرير الأطباء أكد عدم قدرة شقيقه على الرؤية بعينه اليسرى لدخول المادة الحارقة، كذلك تضرر جلده بالكامل في الوجه والرقبة، وانهم سيقومون بتسفيره خارج الدولة لسرعة علاجه.

معرفة

ولفت الكعبي إلى أنه تعرف على أحد المتهمين وأنه يعرف عائلته منذ سنوات ويقطنون في المنطقة نفسها التي وقعت بها الجريمة في الورقاء الرابعة، إلا أنه لا يوجد علاقة مباشرة بين الجناة والضحايا، وأن المتهمين من أرباب السوابق، لافتاً إلى أن الشرطة قدمت أول من أمس إلى المستشفى لأخذ أقوال فهد في القضية نظراً لسوء حالته في اليوم الأول ولم يتمكنوا من أخذ إفادته بالشكل الوافي.

مشاعر

وأكدت والدة عدنان الذي لقي مصرعه في الحادث ثقتها بالقضاء والقانون وهي مطمئنة لسير ذلك ولكنها كأم لم تعد تستطيع العيش من دون عدنان الذي كانت تستعد الأسرة لزفافه وتم طباعة الدعوات وحجز القاعة وشراء كل مستلزمات العرس إلا أن الموت لم يمهله بالفرحة.