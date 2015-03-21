قيادات نسائية: الشيخة فاطمة مكنت المرأة العربية اجتماعياً

أكدت قيادات نسائية أن منح سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام لقب »أم العرب« من الاتحاد العام للمنتجين العرب وحملة المرأة العربية، يأتي تقديرا لجهودها ودورها في ترسيخ مكانة المرأة في المجتمعات العربية وتهيئتها البيئة الاجتماعية التي مكنت المرأة في كافة الدول العربية من القيام بدورها كشريك أساسي في دعم التنمية.

وتفصيلاً، قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي، رئيسة جامعة زايد، إن إطلاق لقب »أم العرب«، على سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة مؤسسة الأمومة والطفولة »حفظها الله تعالى«، هو تتويج وحصاد ووفاء لمسيرة سموها على درب العطاء، لجهود سموها الحثيثة في تعزيز مسيرة الأسرة والمرأة العربية، بفضل ما غرسه الله سبحانه وتعالى في نفس سموها الكريمة والسامية من أجل وأروع معاني العطاء الإنساني، وهو عطاء الأمومة، لتكون أماً ليس لأبناء وشعب دولة الإمارات فقط، بل أماً لكل أبناء العرب.

وأضافت معالي لبنى القاسمي: إن للعطاء أسماء ستظل ساطعة نقش مدادها بأحرف من نور، لأن العطاء لا يتجلى إلا لمن كانت إنسانيتهم وحبهم ورعايتهم للآخرين هي الغاية والمصير، لتكون سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بفيض عطاء الأمومة لدى سموها، داعمة لدور ومكانة المرأة العربية التي تجلت في شخصية سموها أسمى المعاني، ولتكون سموها أم الإمارات، أم العرب، وفخراً للإمارات وللعرب أجمعين.

مساندة

وتابعت معاليها: إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك »حفظها الله تعالى«، على صعيد دعمها ومساندتها لمسيرة الأسرة الإماراتية والعربية، تعامل الجميع كأبنائها، لإدراك سموها »حفظها الله«، أن الأسرة والمرأة نواة المجتمع وتقدمه.

وقالت معاليها: إنه لفخر لنا جميعا في الدول العربية أن ينعم علينا القدر بمن في مكانة أم الإمارات وأم العرب، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ويدفعنا جميعاً وكل من يقيم على أرض ذلك الوطن المعطاء، إلى الابتهال لله عز وجل، بأن يديم على سموها وفير الخير والعطاء، وأن يحفظها ذخراً للوطن والبلاد ولأبناء الإمارات ولمنطقتنا العربية كافة.

وقالت الدكتور موزة الشرهان رئيس جمعية الإمارات الطبية: إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ملهمة للقيادات النسائية في المنطقة والعالم، وذلك من خلال رؤيتها الثاقبة واستشرافها لمستقبل ومكانة المرأة محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث نهضت أم الإمارات بأمهات الوطن بل والمنطقة والوطن العربي كافةً وسجلت سموها بحسب المنظمات الدولية المتخصصة مبادرات إنسانية بارزة دفعت بالمرأة إلى الصدارة.

حرص

وأضافت: إن سموها حرصت على أن تكون المرأة شريكاً فاعلاً في عملية التنمية الوطنية والعربية التي قادها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجعل المرأة أحد محاورها الأساسية التي ارتكزت عليها استراتيجيات النهوض بالوطن.

وقالت وداد بوحميد مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الصحة: إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك استحقت لقب »أم العرب« تقديرا وعرفانا لدورها الكبير في تعزيز مكانة المرأة العربية محليا واقليميا وعالميا، مشيرة إلى وقوف سموها إلى جانب بنت الإمارات لتمكينها من الوصول إلى مراكز وظيفية مرموقة كوزيرات أو عضوات في المجلس الوطني والمجالس الاستشارية في عدد من كبريات شركات الدولة وسفيرات.

نهضة

وأضافت: إن أم الإمارات وضعت استراتيجيات لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها تتضمن محو الأمية وحصول المرأة على التعليم، حيث قامت بعمل كبير في هذا المجال وتشجيع المرأة على الحصول على المعرفة وتعزيز قدراتها ومهاراتها، حيث تقول سموها عن التعليم »التعليم هو النافذة التي تطل منها المرأة على حضارة الأمم، وهو وسيلتنا لمواكبة مسيرة التطور والتقدم واستمرار النهوض بمجتمعاتنا«.

مسيرة

وقالت عفراء البسطي عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن إطلاق لقب »أم العرب« على سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تتويج لمسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء الإنساني على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي في مجال تعزيز وتمكين المرأة وحرص سموها على الدعم المباشر المادي والمعنوي لجميع المواضيع المتعلقة بتعزيز دور المرأة في المجتمع.

وأضافت: لا ننسى أن سموها ومنذ قيام الاتحاد قدمت الدعم الكامل للمرأة وعملت جاهدة على محو أميتها، وأن ما تجنيه المرأة في الإمارات اليوم يعود الفضل به لسموها وأياديها الكريمة كما تكلفت سموها بإنشاء مراكز للدراسات تعنى بالمرأة وبحركة السلم العالمي نظرا لأهمية هذا الأمر في استقرار الأسرة وبناء المجتمعات، مما عكس صورة حضارية ومشرقة عن المرأة الإماراتية واليوم سموها تقدم اسمى صورة للمرأة الإماراتية في مختلف دول العالم، متمنية لسموها دوام التوفيق والعطاء.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان ورئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، أن اختيار الاتحاد العام للمنتجين العرب وحملة المرأة العربية منح سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لقب »أم العرب« جاء نتيجة لدورها في دعم مسيرة المرأة العربية في جميع المجالات..

وهي دائما تشد من أزرها في سبيل تحقق النجاح، مشيرة إلي أن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من نجاح في المحافل المختلفة تحقق بفضل دعم سموها لبنت الإمارات في التعليم والعمل، حيث أصبحت المرأة الإماراتية اليوم وزيرة وسفيرة وطبيبة ومهندسة وفتحت لها كل الأبواب ومهدت لها كل السبل لتحقيق النجاح. وقالت: تستحق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك اللقب..

فهي الأم الحانية والكريمة وصاحبة الأيادي البيضاء التي تعمل من أجل نجاح المرأة وتوفر لها كل السبل.وأشارت إلى أن دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك المتواصل لقضايا المرأة جعلها تحتل مكانة مرموقة في قلوب النساء في العالم العربي بما تقدمه من جهد وفكر في جعل المرأة صاحبة دور مميز في المجتمع وصاحبة رسالة سامية تسهم في خلق جيل واع يحمل كل القيم والمبادئ الإنسانية النبيلة.

جهود عظيمة

ومن جانبها أعربت فاطمة أحمد العبدولي إداري أول في نيابة عجمان الكلية عن فخرها وسعادتها باختيار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ومنحها لقب »أم العرب« مؤكدة أنها تستحق هذا اللقب الذي جاء تتويجا لجهودها التي قدمتها للمرأة الإماراتية والعربية ومناصرتها في جميع المحافل، مما جعل المرأة الاماراتية تحقق النجاح في شتى مجالات العمل العام.وقالت: سموها زرعت ورعت والآن تحصد ثمار زراعتها في العالم العربي، بما يكنه الناس والمنظمات المجتمعية لدورها الكبير في دعم المرأة العربية.