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"آسف ياريس" تنشر أول فيديو لـ"مبارك" من داخل غرفته بمستشفى المعادى

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"آسف ياريس" تنشر أول فيديو لـ"مبارك" من داخل غرفته بمستشفى المعادى "آسف ياريس" تنشر أول فيديو لـ"مبارك" من داخل غرفته بمستشفى المعادى
نشرت صفحة "أنا آسف يا ريس"، للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، من داخل غرفته بمستشفى المعادى العسكرى، والتى وصفته بأنه انفراد وأول فيديو من داخل غرفته.

وكتب أدمن الصفحة قائلاً: " أول فيديو للرئيس الأسبق مبارك من داخل غرفته بمستشفى المعادى منذ دخوله إلى مستشفى المعادى، وهو يخرج إلى مؤيديه الذين جاءوا للاحتفال معه بعيد تحرير طابا أمس، ليحيهم ويشكرهم على تقديرهم له فى هذه المناسبة العظيمة".


>- مبارك وعلاء وجمال يحيون أعضاء آسف ياريس فى احتفالاتهم بـ"تحرير طابا"
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