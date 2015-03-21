موجز الصحافة المحلية: تفاصيل تأمين العادلى من "طرة" لمنزله بأكتوبر

تناولت الصحف المحلية، الصادرة اليوم السبت، عددًا من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، وكان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" بشأن تفاصيل تأمين حبيب العادلى من "طرة" لمنزله بأكتوبر، وزير الداخلية الأسبق يتوجه لفيلته فى حراسة الشرطة بعد إخلاء سبيله، ويخرج من السجن دون ترحيله لمديرية أمن الجيزة خوفاً من استهدافه.

وأبرزت الصحيفة مطاردة "الأمن الوطنى" لقائد "أجناد مصر" المتهم الرئيسى فى تفجيرات دار القضاء، المتهم: تعرفت على قائد التنظيم فى "رابعة" وشاركت فى 8 تفجيرات وتم ضبطى أثناء زرع عبوة مجلس الوزراء.

وقالت جريدة "الأهرام"، إن الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أكد أن خطة المواجهة الشاملة مع الإرهاب ستكون على رأس الأولويات، والقضايا المدرجة على جدول أعمال القمة العربية السادسة والعشرين التى ستعقد بشرم الشيخ يومى السبت والأحد المقبلين، وأشار فى حوار مع "الأهرام"، إلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل قوة عربية مشتركة ستكون فى صدارة مناقشات هذه الخطة، باعتبارها الآلية التنفيذية لها على الصعيد العسكرى.

ونشرت جريدة "أخبار اليوم" موافقة البنك الدولى على منح قرض ميسر لمصر قيمته 400 مليون دولار يخصص لتمويل برامج الأسر الفقيرة التى ترعاها وزارة التضامن الاجتماعى، وقالت الوزيرة غادة والى، إنه سيتم سداد أول أقساط القرض بعد 5 سنوات هى فترة سماح، والباقى سيتم سداده على مدار 35 سنة، وسيبدأ استخدام القرض فى تمويل مشروعات الأسر الفقيرة مع بداية السنة المالية الجديدة التى تبدأ أول يوليو المقبل. وأضافت أن المشروعات التى يمولها القرض هى برنامجا كرامة وتكافل اللذان بدآ فى محافظتى سوهاج وأسيوط ضمن 6 محافظات تشملها المرحلة الأولى للمشروع.

وعلمت جريدة "المصرى اليوم" من سفير إثيوبيا بالقاهرة، محمود درير غيدى، أن بلاده عازمة على إنهاء أعمال بناء سد النهضة الذى تخطت نسبة تنفيذه 42%، وذكر قائلاً: "لا يجب اختزال العلاقات بين مصر وإثيوبيا فى قضية بناء سد النهضة، وما ستنتجه إثيوبيا من طاقة، بعد إتمامها السد، بإمكانه أن يعود بالفائدة الكبرى ليس فقط على أديس أبابا، وإنما على دول الجوار وعلى رأسها السودان ومصر"، مضيفاً أن: "بعض ما ينشر فى وسائل الإعلام منافٍ للواقع، ودراسات الخبراء فى هذا الشأن – والتى قامت بها اللجنة الثلاثية - تؤكد أن السد لن يلحق ضرراً بالسودان ومصر".

وكشفت جريدة "الشروق"، عن أن مصر رشحت وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط لمنصب أمين عام الجامعة العربية، خلفاً للدكتور نبيل العربى، الذى تنتهى مدته منتصف العام المقبل، ولا يرغب فى تجديد ولايته، ووفق المصدر فإن مصر وجهت رسائل إلى وزراء الخارجية العرب تتضمن ترشيح أبو الغيط لخلافة العربى والعمل على التوافق بشأنه، خاصة قبل انعقاد القمة العربية التى تستضيفها بشرم الشيخ يومى 28 و29 الشهر الحالى.

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