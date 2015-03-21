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الكهرباء: الرئيس خفض 200 مليون يورو بكل محطة تنشئها "سيمنس" بمصر

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الكهرباء: الرئيس خفض 200 مليون يورو بكل محطة تنشئها "سيمنس" بمصر الكهرباء: الرئيس خفض 200 مليون يورو بكل محطة تنشئها "سيمنس" بمصر
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن هناك تنسيقا وتعاونا شديدا مع وزارة البترول، من أجل توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء لإنتاج الطاقة، لعدم تكرار ما حدث فى العام الماضى، مؤكدا أن الوزارة تضع ميزانية 20 مليار جنيه لتوفير المعدات اللازمة داخل محطات الكهرباء باستثناء الوقود، مؤكدا أن الرئيس السيسى خفض 200 مليون يورو بكل محطة تنشئها "سيمنس" بمصر.

وأوضح وزير الكهرباء، أن هناك اهتماما كبيرا جدا لإنشاء محطات كهرباء بصعيد ، ولذلك سيتم إنشاء أكبر محطة فى الوقت الحالى تم التعاقد عليها لإنتاج 1000 ميجا وات بمحافظة أسيوط، مشيرا إلى أن شركة سيمنس طرحت سعرا مبدئيا لمحطتها فى "بنى سويف"، ولكن تم تخفيضه لسعر لم يكن يتوقعه إطلاقا بعد مفاوضات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، لاسيما أن نسبة التخفيض وصلت إلى 200 مليون يورو فى المحطة الواحدة.

وأضاف شاكر عبر حواره مع المحامى خالد أبو بكر، ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، أن المهندس شريف إسماعيل وزير البترول يبذل مجهودات ضخمة من أجل توفير الوقود، لاسيما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على أن الطاقة والكهرباء أمن قومى، مشيرا إلى أنه تم توقيع 21 اتفاقية مع شركات ومستثمرين فى مجال الطاقة، والتعاقد مع شركة سيمنس، لإنشاء محطة تنتج 4 آلاف و400 ميجا وات بمحافظة بنى سويف.

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