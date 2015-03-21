حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 21/3/2015

مواليد برج العذراء يتمتعون بعدد لا نهائى من الصفات الجيدة التى تجذب الجميع إليهم فهم لديهم قدر من الإبداع والإخلاص والثقة بالنفس وحب مساعدة غير القادرين والاهتمام بالأسرة والعائلة، ولكنهم سريعو الغضب ولا يحبون أن يقودهم أحد بل يحبون أن يكونوا مركز الاهتمام.إعلان - Ads إعلان - Ads
>أنت شخص حنون لديك مقدار كبير من التضحية ورومانسى للغاية وتريد أن يكون لديك قصة حب أسطورية مع شريك حياتك، لذلك فأنت شخص متطلب ولا يرضيك شىء فقط عليك أن تصارحه بأحلامك ولا تخجل من الرومانسية التى تعيد للعلاقة معناها.
>إذا كنت تشعر أن أصدقاءك يبتعدون عنك الفترة الماضية ولم يعودوا يتحدثون معك مثل الماضى فعليك الاستماع لهم ومحاولة وضع أعذار لأن مشاغل الحياة فى وقت جعلتك أنت أيضًا تبتعد عنهم فقط تأكد من أن كل شىء بينكم بخير وعليك قضاء بعض الوقت معهم واطلاعهم على أنك تتفهم مشاغلهم.
>الأمور المالية ستأتى مع الوقت فأنت شخص ذكى تستطيع أن تصنع المال ولا تحتاج إلى أن يقوم لك أحد بذلك فقط عليك التركيز فى حياتك العملية والبدء فى قضاء وقت أكثر فى الإبداع من أجل أن تحصل على ما تريد من ترقيات وأموال.
>حبك لممارسة الرياضة والحفاظ على شكلك الخارجى هو أمر جيد للغاية كما أن عليك أن تبقى بعيدا عن الأطعمة غير الصحية وإيجاد طرق أخرى مسلية للتغذية الصحية السليمة.
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توقعات هالة عمر لبرج العذراء على المستوى العاطفى
>أنت شخص حنون لديك مقدار كبير من التضحية ورومانسى للغاية وتريد أن يكون لديك قصة حب أسطورية مع شريك حياتك، لذلك فأنت شخص متطلب ولا يرضيك شىء فقط عليك أن تصارحه بأحلامك ولا تخجل من الرومانسية التى تعيد للعلاقة معناها.
على مستوى العلاقات العامة
>إذا كنت تشعر أن أصدقاءك يبتعدون عنك الفترة الماضية ولم يعودوا يتحدثون معك مثل الماضى فعليك الاستماع لهم ومحاولة وضع أعذار لأن مشاغل الحياة فى وقت جعلتك أنت أيضًا تبتعد عنهم فقط تأكد من أن كل شىء بينكم بخير وعليك قضاء بعض الوقت معهم واطلاعهم على أنك تتفهم مشاغلهم.
على مستوى العمل والمال
>الأمور المالية ستأتى مع الوقت فأنت شخص ذكى تستطيع أن تصنع المال ولا تحتاج إلى أن يقوم لك أحد بذلك فقط عليك التركيز فى حياتك العملية والبدء فى قضاء وقت أكثر فى الإبداع من أجل أن تحصل على ما تريد من ترقيات وأموال.
على مستوى الصحة
>حبك لممارسة الرياضة والحفاظ على شكلك الخارجى هو أمر جيد للغاية كما أن عليك أن تبقى بعيدا عن الأطعمة غير الصحية وإيجاد طرق أخرى مسلية للتغذية الصحية السليمة.
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