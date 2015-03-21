حظك اليوم برج القوس يوم السبت 21/3/2015

برج القوس هو برج محب للاستطلاع يطرح العديد من التساؤلات والبحث عن معانى الحياة، يحب المعرفة والعلم ويصعب عليك إحباطه لأنه ملىء بالتفاؤل والحيوية، ولديه خطوات ثابتة التى تجعله ناجحًا وراضيًا عن نفسه. توقعات هالة عمر لبرج القوس على المستوى العاطفى

>عليك أن تتعلم العيش وحدك لفترة من أجل أن تعيد تقييم علاقتك مع شريك حياتك بدون ضغط لأنه خلال الفترة الماضية أنت واجهت العديد من المفاجآت التى جعلتك تتردد فى إكمال هذه العلاقة خذ وقتًا للتفكير من أجل أن تكون صادقًا. على مستوى العلاقات العامة

>أنت بطبيعتك تحب الأصدقاء والمرح والخروج والسفر ولكن أصدقاءك لا يساعدونك فى ذلك لطبيعة حياتهم، وعلى الرغم من أن الجميع يحبك إلا أنك تعانى من قلة الأصدقاء المقربين فأنت ابتعدت عن ذلك والآن يمكن البدء من جديد لتكوين أصدقاء. على مستوى العمل والمال

>عملك كل حياتك وأنت حققت العديد من النجاحات المبهرة وأنت فى سن صغيرة والآن عليك أن تحصد نتيجة تعبك أنت مازلت قادرًا على التعلم وبدء مشروع خاص بك لأنك لا تحب أن تعمل مع أحد من المديرين فهم يضغطون عليك. على مستوى الصحة

>تستسلم للاكتئاب والتقوقع عليك الخروج للعالم وممارسة الرياضة والحفاظ على طاقتك للعمل والأشياء المهمة كما يمكنك السفر مع أصدقائك أو عائلتك لمكان جديد.

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شبكةعيونالإخبارية

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