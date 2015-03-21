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حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 21/3/2015

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 21/3/2015 حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 21/3/2015
مواليد هوائيون لا يمكن أن يتم توقع ما يريدونه أو رد فعلهم على أمر معين، وعلى الرغم من ذلك هم محل ثقة ولديهم روح مرحة وشخصية ملهمة وخلابة يمكنهم بسهولة السيطرة على عقل وقلب من معهم ومن عيوبهم العصيبة والمبالغة فى حب الذات وسرعة الغضب.

توقعات ماغى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى


>إذا كانت هناك بعض المشكلات السابقة مع شريك حياتك لا تحاول أن تفكر فيها وتستدعيها فى الحوار بينكم فأنت شخص حنون وتحب من قلبك وتريد علاقة هادئة لذلك اعمل على هذا ولا تدع الظروف وضغوط الحياة تجعلك تنسى الشخص الذى تحبه أو تهمله.

على مستوى العلاقات العامة


>أصدقائك المقربون دائمًا ما يقومون بأشياء جيدة من أجلك ويتحدثون عنك بشكل جيد فى غيابك ويدافعون عنك لذلك حاول أن ترد لهم ذلك بالعودة للتحدث معهم وقضاء وقت بعيدًا عن الحياة والعمل والعودة لأيام المرح ولو ليوم واحد لتجديد طاقتك.

على مستوى العمل والمال


>هناك الكثير من الأمور السارة فى العمل والتى ستجعل حياتك الاجتماعية أفضل وحالتك المادية ستتحسن نتيجة لتفوقك فى العمل فقط عليك الحفاظ على النجاح والاستمرار فى إبهار رؤسائك فى العمل وقريبًا ستحصل على ترقية ترضيك.

على مستوى الصحة


>السفر والتنزه والخروج عن ضغط العما ساعد فى الحصول على صحة أفضل ومن وقت لآخر حاول أن تزور الطبيب لعمل فحص شامل للتأكد من أنك بخير فأنت شخص يكره المرض.
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مصر 365

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