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حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 21/3/2015

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حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 21/3/2015 حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 21/3/2015
مواليد شخصية متفتحة محب للسيطرة والتملك ولا يقبل أن يتدخل أحد فى حياته دون إذن، لديهم ذوق خاص فريد، فيمكن الاعتماد على مواليد هذا البرج بشكل كبير فهم لا يحبون أن يخذلون أى فرد خاصة إذا ألقى مهمة عليه للإيمان بقدراته، ومواليد برج السرطان محب للمغامرة.

توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى


>الشك أمر خطير إذا دخل فى علاقتك مع شريك حياتك لا تجعل هناك مجالاً لتشك فى حبه لك أو فى تصرفاته فقط عليك توجيه الأسئلة له بشكل ملائم ولا تضعه محل اهتمام مع المناقشة يمكن الرد على كافة تخوفاتك وإذا شعر أنك تشك فيه فلن يقبل بهذا وسيحدث مشاكل أنت فى غنى عنها.

على مستوى العلاقات العامة


>هذه الفترة قم بقضاء بعض الوقت مع أصدقائك لتستعيد حيويتك ومرحك كما يمكنك التجهيز لنزهه كبيرة تجمع فيها جيع أفراد أسرتك وتلم الشمل مرة أخرى فأنت شخص محبوب من كافة أفراد العائلة والجميع يقدرك ويحترمك حضر لهم مفاجأة لتستعيد العلاقات معهم.

على مستوى العمل والمال


>أنت شخص ذكى وحسن التصرف لا يمكن أن تفوت أى فرصة من أجل أن تظهر أكثر فى العمل وتستعرض مهاراتك فى الإقناع والإبهار، أمامك المشروعات التى تحتاج فى أن تتكاتف مع أصدقائك فى العمل من أجل إنجازها والسيطرة عليها فى أقرب وقت ممكن.

على مستوى الصحة


>حاول أن تراقب نفسك وصحتك جيدا والبعض عن الضغط العصبى والغضب السريع حتى تتمكن من الاستمرار فى العمل وتكملة سلسلة نجاحاتك فقط حاول أن تعيد الاهتمام بصحة جسدك العامة.
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مصر 365

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