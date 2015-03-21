حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 21/3/2015

برج الحمل يأتى من الأوائل بين الأبراج وهذا يؤثر على الشخصية ويؤثر على صفات الشخص سواء كان رجلاً أو امرأة، ومن أهم صفات مواليد برج الحمل هى الوحدة والعزلة والرومانسية البعيدة عن أرض الواقع، كما أنهم مقبلون على الحياة ومحبون للسفر ولديهم طريقة تفكير متفتحة مختلفة عن الآخرين. توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

>هناك توتر كبير بينك وبين شريك حياتك لذلك عليك أن تكون أكثر صبرًا خلال الفترة المقبلة وتسمح أن يكون هناك مساحة من المناقشة التى تهدف إلى الحل إذا رأيت أنك أخطأت فى حقه عليك أن تعتذر فالحب بالنسبة لك أمر كبير وأنت تعرف جيدًا أن لك القدرة على حل المشكلات مع الشريك. على مستوى العلاقات العامة

>أصدقاؤك وأقاربك دائمًا يقدمون لك الدعم المادى والمعنوى اللازم وقت ما تحتاج له لأنك تفعل ذلك معهم حاول أن تحصل على علاقات اجتماعية جديدة فى مجال عملك من أجل تقوية الأمر بينكم وهذا سيساعد فى كسب خبرات حياتية متعددة معهم بعيدة عن جو العمل المرهق. على مستوى العمل والمال

>أمورك المالية لا تستقر لفترات طويلة فأنت شخص مصرف وتحب أن تنفق أموالك ولا تؤمن بالادخار وعلى الرغم من محاولاتك لتنظيم الأمور المالية إلا أن عينك تذهب لأشياء تنفق عليها مالك، علك يحتاج منك بعض التركيز بشكل أكبر لأن هناك مشاريع جديدة قادمة ستلقى على عاتقك ويجب أن تكون قادر عليها. على مستوى الصحة

>صحتك جيدة وأن تحافظ عليها بشكل معتدل فقط لا تعتمد على ذلك وتضغط عليها فى أمور كثيرة وتعرض نفسك للخطر ومع الوقت ستكتشف نتيجة ذلك ، ولا تنسى ممارسة الرياضة.

شبكةعيونالإخبارية

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