حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 21/3/2015

مواليد برج الحوت لديهم طبيعة حساسة وقادرون على البكاء طوال الوقت وطموحاتهم فى الحياة كبيرة ويريدون تحقيقها فى أقرب وقت، كما أنهم يريدون دائمًا النجاح وتحقيق بعض الأهداف فى العمل وعلى المستوى الشخصى، ولديهم القدرة على فعل ذلك.إعلان - Ads إعلان - Ads
>عليك أن تدرك قيمة نفسك وتحاول أن تحافظ على كرامتك بشكل كبير فى العلاقة، وإذا شعرت أن هناك بعض التجاوزات من شريكك عليك التحدث فى الأمر، وإذا فشلت فى ذلك ابتعد قليلا للتفكير بالعقل من أجل مستقبل أكثر سعادة.
>هناك الكثير من أقاربك وأصدقائك الذين يقدمون لك الدعم الذى تحتاج إليه فى أى وقت لذلك عليك أن تكون قريبًا منهم وطلب النصيحة ممن تثق فى رأيه، كما أن شخصيتك الاجتماعية تساعدك فى الاستفادة من خبرات الآخرين.
>عليك البدء فى العمل على الفور لأنك تعانى من مشكلة مادية كبيرة وأنت لا تحب أن تطلب الأموال من أحد لذلك ابحث عن عمل واكتسب بعض المهارات الجديدة وسيتحسن الوضع بشكل كبير.
>لا تنجرف مع الأشياء التى تضرك لذلك لا تجعل أحدًا يغير من هذا وابقى على هذا الحال فأنت تحب دائمًا أن يكون لك جسد صحى نشيط، كما عليك الاهتمام بمن حولك ومساعدتهم فى البقاء أصحاء.
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توقعات ماغى فرح لبرج الحوت على المستوى العاطفى
>عليك أن تدرك قيمة نفسك وتحاول أن تحافظ على كرامتك بشكل كبير فى العلاقة، وإذا شعرت أن هناك بعض التجاوزات من شريكك عليك التحدث فى الأمر، وإذا فشلت فى ذلك ابتعد قليلا للتفكير بالعقل من أجل مستقبل أكثر سعادة.
على مستوى العلاقات العامة
>هناك الكثير من أقاربك وأصدقائك الذين يقدمون لك الدعم الذى تحتاج إليه فى أى وقت لذلك عليك أن تكون قريبًا منهم وطلب النصيحة ممن تثق فى رأيه، كما أن شخصيتك الاجتماعية تساعدك فى الاستفادة من خبرات الآخرين.
على مستوى العمل والمال
>عليك البدء فى العمل على الفور لأنك تعانى من مشكلة مادية كبيرة وأنت لا تحب أن تطلب الأموال من أحد لذلك ابحث عن عمل واكتسب بعض المهارات الجديدة وسيتحسن الوضع بشكل كبير.
على مستوى الصحة
>لا تنجرف مع الأشياء التى تضرك لذلك لا تجعل أحدًا يغير من هذا وابقى على هذا الحال فأنت تحب دائمًا أن يكون لك جسد صحى نشيط، كما عليك الاهتمام بمن حولك ومساعدتهم فى البقاء أصحاء.
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