حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 21/3/2015

مواليد برج الجدى لديهم العديد من الصفات المميزة مثل حب المساعدة، وفعل الأمور الجيدة، فأنت تنتقد نفسك باستمرار وهذا يجعلك قاسيًا مع نفسك، وهو الأمر الذى يجنبك أن تقع فى أخطاء عديدة، مشكلتك فى الحياة هى الأنانية الشديدة فأنت تريد كل شىء دون أن تضحى بشىء ما. توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى

>هناك شخص كان يخلص لك كثيرًا ويحبك ولكنك خسرته خلال الفترة الماضية، لا تتعجب فأنانيتك لم يتحملها فأنت تحب أن تكون محاطًا بالمحبين، وهذا لا يمكن أن يقبله أحد لذلك عليك التركيز فى حياتك مع شريك واحد ولا تلومن إلا نفسك. على مستوى العلاقات العامة

>هناك الكثيرون ممن يحبونك ويهتمون لأمرك كما أن أصدقاءك قادرون على مساعدتك بشكل جيد، علاقتك مع عائلتك ليست جيدة وأنت تشعر أنهم لا يفهمونك ويضغطون عليك ولكنك تحبهم وتساعدهم بشكل كبير. على مستوى العمل والمال

>عملك الآن يسير بطريقة مناسبة أنت بدأت من الصفر وعليك تحمل نتائج كسلك السابق، كما عليك أنت تسير قبل أن تجرى وتحلم بأمور يمكن تحقيقها لأن أحلامك الكبيرة تجعلك لا تركز فى عملك الحالى. على مستوى الصحة

>تعرض نفسك للخطر لذلك عليك السيطرة على نفسك والبعد عن ما سيدمر صحتك كما أن عليك زيارة الطبيب ووضع حد لإهمال صحتك الذى سيؤثر عليك فى المستقبل بشكل كبير.

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شبكةعيونالإخبارية

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