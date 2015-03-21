أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 21/3/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 21/3/2015 حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 21/3/2015
مواليد برج الجدى لديهم العديد من الصفات المميزة مثل حب المساعدة، وفعل الأمور الجيدة، فأنت تنتقد نفسك باستمرار وهذا يجعلك قاسيًا مع نفسك، وهو الأمر الذى يجنبك أن تقع فى أخطاء عديدة، مشكلتك فى الحياة هى الأنانية الشديدة فأنت تريد كل شىء دون أن تضحى بشىء ما.

توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى


>هناك شخص كان يخلص لك كثيرًا ويحبك ولكنك خسرته خلال الفترة الماضية، لا تتعجب فأنانيتك لم يتحملها فأنت تحب أن تكون محاطًا بالمحبين، وهذا لا يمكن أن يقبله أحد لذلك عليك التركيز فى حياتك مع شريك واحد ولا تلومن إلا نفسك.

على مستوى العلاقات العامة


>هناك الكثيرون ممن يحبونك ويهتمون لأمرك كما أن أصدقاءك قادرون على مساعدتك بشكل جيد، علاقتك مع عائلتك ليست جيدة وأنت تشعر أنهم لا يفهمونك ويضغطون عليك ولكنك تحبهم وتساعدهم بشكل كبير.

على مستوى العمل والمال


>عملك الآن يسير بطريقة مناسبة أنت بدأت من الصفر وعليك تحمل نتائج كسلك السابق، كما عليك أنت تسير قبل أن تجرى وتحلم بأمور يمكن تحقيقها لأن أحلامك الكبيرة تجعلك لا تركز فى عملك الحالى.

على مستوى الصحة


>تعرض نفسك للخطر لذلك عليك السيطرة على نفسك والبعد عن ما سيدمر صحتك كما أن عليك زيارة الطبيب ووضع حد لإهمال صحتك الذى سيؤثر عليك فى المستقبل بشكل كبير.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى