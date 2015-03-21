حظك اليوم برج الثور يوم السبت 21/3/2015

مواليد برج الثور يتمتعون بالعديد من الصفات التى يعجب بها الآخرون من الإقبال على مساعدة الغير والروح المرحة والجد فى العمل، كما أن أصحاب هذا البرج يحبون السفر والتنزه كثيرًا وهم شخصيات اجتماعية تحب أن يكون هناك عدد كبير من المحبين والأصدقاء بجانبهم وهذا يشعرهم بالأمان. توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى

>حياتك العاطفية تواجه فيها بعض المشكلات خاصة لأنك لا تتحدث كثيرًا عما يضايقك من الطرف الآخر وتتوقع أن يعلم من تلقاء نفسه وهذا أمر غير محبذ فى العلاقات فإذا كنت تشعر بأى شىء عليك الإفصاح به والتحدث من أجل الوصول إلى حل يرضى الطرفين ولا تستسلم لكلمات الأصدقاء فعلاقتك تخصك وحدك. على مستوى العلاقات العامة

>أنت شخص اجتماعى بالفطرة يمكنك أن تجذب أعين كل من حولك بمجرد أن تبدأ فى التحدث، وهو أمر مثير ويدل على قوة الشخصية والكاريزما الكبيرة، وأنت محل تقدير من أصدقائك وأقاربك ويطلبون دائمًا منك المساعدة والنصيحة لذلك لا تخذلهم وقدم ما لديك من مساعدة دون تكبر أو تعالى. على مستوى العمل والمال

>عملك يحتاج منك بعض التركيز فبعد الفترة الأخيرة عليك أن تعود وتتوازن فى عملك لكى تبهر مديرينك وإذا كنت تفكر فى عمل خاص بك عليك التريث والتفكير بشكل منظم ولا تتسرع فى اتخاذ خطوة مماثلة لهذا. على مستوى الصحة

>هذه الفترة أنت تريد الاهتمام بمظهرك الخارجى وتريد أن تكون محل إعجاب للآخرين بمظهر خلاب الخطوة الأولى لفعل ذلك هو ممارسة الرياضة بشكل مستمر والتخلص من الوزن الزائد إذا وجد.

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شبكةعيونالإخبارية

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