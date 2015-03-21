حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 21/3/2015

مواليد برج الدلو لديهم صفات متعددة مثيرة للاهتمام مثل الوفاء والمثابرة والصبر والاجتهاد فى العمل ولهم قدر كبير من القدرة على التضحية من أجل مساعدة الآخرين، وعلى الرغم من ذلك يمتلك مواليد برج الدلو العديد من العيوب التى يمكن أن تنسى أى فرد مزاياهم إذا لم يسيطرون عليها.إعلان - Ads إعلان - Ads
>أنت فى علاقة جيدة مع شريك حياتك تكن له مقدارًا كبيرًا من الحب وهو أيضا يحبك كثيرًا، وعلى الرغم من المشكلات المستمرة بينكم بسبب الغيرة والأنانية وحب السيطرة إلا أنك تعرف جيدًا كيف تحتويه وتجعله يعود إليك مرة أخرى بإرادته.
>أنت شخص اجتماعى بالفطرة وتحب أن تكون محل تقدير وإعجاب من الآخرين وتحصل على ذلك بسهولة لأنك تعرف جيدًا كيف تجذب الآخرين لك وهذا يساعدك فى كسب مودة وصداقة من يتعرف عليك.
>حياتك العملية تسير بشكل غير مستقر فهناك الكثير من الزملاء الذين لا يحبون لك الخير ويتصيدون أخطاءك لذلك كل ما عليك فعله هو الحذر والعمل بكد واجتهاد و فاجئ زملائك ومديرك بفكرة مختلفة وانتظر لتحصد النجاح وإحباط تدبريهم لك.
>من الجيد أن تهتم بصحتك هذه الفترة اتفق مع أصدقائك من أجل البدء فى ممارسة رياضة مسلية مثل كرة القدم أو التنس ولا تنسى البعد عن الجهد العصبى.
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توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى
>أنت فى علاقة جيدة مع شريك حياتك تكن له مقدارًا كبيرًا من الحب وهو أيضا يحبك كثيرًا، وعلى الرغم من المشكلات المستمرة بينكم بسبب الغيرة والأنانية وحب السيطرة إلا أنك تعرف جيدًا كيف تحتويه وتجعله يعود إليك مرة أخرى بإرادته.
على مستوى العلاقات العامة
>أنت شخص اجتماعى بالفطرة وتحب أن تكون محل تقدير وإعجاب من الآخرين وتحصل على ذلك بسهولة لأنك تعرف جيدًا كيف تجذب الآخرين لك وهذا يساعدك فى كسب مودة وصداقة من يتعرف عليك.
على مستوى العمل والمال
>حياتك العملية تسير بشكل غير مستقر فهناك الكثير من الزملاء الذين لا يحبون لك الخير ويتصيدون أخطاءك لذلك كل ما عليك فعله هو الحذر والعمل بكد واجتهاد و فاجئ زملائك ومديرك بفكرة مختلفة وانتظر لتحصد النجاح وإحباط تدبريهم لك.
على مستوى الصحة
>من الجيد أن تهتم بصحتك هذه الفترة اتفق مع أصدقائك من أجل البدء فى ممارسة رياضة مسلية مثل كرة القدم أو التنس ولا تنسى البعد عن الجهد العصبى.
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