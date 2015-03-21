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حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 21/3/2015

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حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 21/3/2015 حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 21/3/2015
مواليد برج الأسد لديهم مقدار كبير من الحماس والثقة فى النفس التى تتوفر فى العديد من الأشخاص، ولكنها تبدو أفضل معهم، كما أنهم قادرون على التحمل والصبر إلى أقصى وقت ممكن، ولكن إذا شعروا بعدم التقدير يمكنهم خسارة أى فرد مهما كانت معزته.

توقعات ماغى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى


>أنت شخص غيور وتخاف على شريك حياتك كثيرًا خاصة أنك واجهت العديد من المشكلات لكى تكون معه ولكن الغيرة بينها وبين الشك أقل شعرة لذلك يجب أن تظهر غيرتك مع الثقة والحب لكى يتم فهمها بشكل صحيح.

على مستوى العلاقات العامة


>حياتك العائلية جيدة للغاية وعلى الرغم من أنك لا تحبذ الجو العائلى والزيارات العائلية فأنت تعرف جيدًا الواجب ولا تترك أحدًا منهم فى حاجة إلى مساعدة لذلك فأنت تحظى بمقدار كبير من الحب، كما أن حياتك الاجتماعية زاخرة بالمعارف من مختلف الجهات ولديك أصدقاء مستعدون أن يضحوا من أجلك.

على مستوى العمل والمال


>الأمور المالية لا تشغلك بشكل كبير فأنت شخص يريد أن يرى التقدير فى عين الآخرين أكثر مما يحب أن يرى المكافآت وفى الفترة المقبلة ستتحد العديد من الأشياء فى العمل وستحصل على ما تستحق من رؤسائك وزملائك.

على مستوى الصحة


>عليك أن تبتعد عن الإرهاق النفسى الذى يأتى نتيجة للتفكير المستمر دون توقف والضغط العصبى الناتج عن مشكلات الحياة اليومية لأن هذا يؤثر على صحتك بشكل كبير فى المستقبل القريب.

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مصر 365

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