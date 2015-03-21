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رئيس مجلس إدارة الأهرام عن فوز«قلاش»: انتصر الصحفيون لكل القيم النقابية النبيلة

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رئيس مجلس إدارة الأهرام عن فوز«قلاش»: انتصر الصحفيون لكل القيم النقابية النبيلة رئيس مجلس إدارة الأهرام عن فوز«قلاش»: انتصر الصحفيون لكل القيم النقابية النبيلة

أحمد السيد النجار

هنأ الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، نقيب الصحفيين الجديد يحيى قلاش، عقب فوزه فى انتخابات النقابة التى جرت اليوم الجمعة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه ضياء رشوان، النقيب السابق.

وكتب النجار فى تدوينة عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، منذ قليل : “فعلها الرائع يحيى قلاش واكتسح منافسه، حيث حصل على 1950 صوتا، مقابل 1077”.

وتابع: “في هذا التصويت انتصر الصحفيون لكل القيم النقابية النبيلة التي يمثلها قلاش الذي يعد استمرارا حقيقيا للنقابيين العظام، والذي كنا نسميه دائما “عبد النقابة” لأنه أعطى وقته وروحه دائما للدفاع عن المهنة والزملاء والحريات في بأسرها.. مبروك ليحيى قلاش ولكل المعنيين ببقاء نقابة الصحفيين جزءا من ضمير الوطن وحامية لحقوق المواطنين في معرفة الحقيقة وقلعة للدفاع عن الحريات النقابية والسياسية”.

كان “قلاش” قد فاز بفارق كبير من الأصوات على أقرب منافسيه ضياء رشوان فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، وجاءت نتائج التصويت 1889 لصالح يحيى قلاش، مقابل 1050 لضياء رشوان.

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