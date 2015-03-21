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«قلاش»: الأجور والحريات على رأس أولوياتي.. والصحافة لا تعادي أحدًا

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«قلاش»: الأجور والحريات على رأس أولوياتي.. والصحافة لا تعادي أحدًا «قلاش»: الأجور والحريات على رأس أولوياتي.. والصحافة لا تعادي أحدًا

قال الكاتب الصحفي، يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الجديد، الذي أُعلِن قبل قليل فوزه بفارق كبير عن ضياء رشوان، إنه سيبذل جهدًا للقضاء على مشكلات الأجور والحريات والتشريعات الصحفية، ومواجهة المشكلات التي يعاني منها شباب المهنة في جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف “قلاش”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “القاهرة اليوم”، على قناة “اليوم”، أن رسالته إلى جموع الصحفيين تتمثل في التغيير والقضاء على المشكلات التي تواجههم خلال الفترة المقبلة.

وأشار نقيب الصحفيين الجديد، إلى أن مهنة الصحافة ليس لها عداء مع أحد، لافتًا إلى أن انتخابه نقيبًا “دين في رقبته لجميع من انتخبوه وللجماعة الصحفية”.

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