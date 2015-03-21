كوبر: لا أعرف الكرة المصرية .. واختلفت نظرتي بعد تدريب المنتخب

كشف هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عن أنه لم يكن لديه أدنى فكرة عن الكرة المصرية قبل اختياره ليتولى قيادة الفراعنة في الفترة المقبلة.

ووقع كوبر على عقد يربطه بمصر ثلاث سنوات ويفسخ تلقائيا حال الفشل في التأهل لأمم إفريقيا 2017.

وقال كوبر لمراسل FilGoal.com يوم الجمعة: "كان لدي عرض آخر قبل المجيء إلى مصر، ووضعت تركيزي عليه .. ولم أكن لدي الكثير من المعلومات عن الكرة المصرية وقتها".

وأضاف "ولكن بعدما تم اختياري لقيادة الفراعنة اختلفت رؤيتي للكرة المصرية، ودفعتني لكي أكون أكثر إيجابية بعدما لمست مدى حب الجمهور لكرة القدم وحجم طموحاتهم".

وشدد كوبر "اللاعب المصري لديه الإمكانات والطموحات التي تجعله قادر على إنتاج المزيد من النجاحات، وعلينا معرفة كيف نسخر هذه الإمكانات لصناعة منتخب قوي جدا".