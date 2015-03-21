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كوبر يكشف .. كيف اختار قائمة منتخب مصر، ويعد بمفاجأة

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كوبر يكشف .. كيف اختار قائمة منتخب مصر، ويعد بمفاجأة كوبر يكشف .. كيف اختار قائمة منتخب مصر، ويعد بمفاجأة

كشف هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب عن كيفية اختياره قائمة الفراعنة التي تستعد لمواجهة غينيا الاستوائية وديا في 26 مارس الجاري.

واختار كوبر 33 لاعبا للدخول في معسكر المصري الذي سيواجه غينيا الاستوائية في المغرب (اعرفهم) ، رغم عدم درايته بإمكانات اللاعبين بحسب تصريحاته.

كوبر: لا أعرف الكرة المصرية .. واختلفت نظرتي بعد تدريب المنتخب

وقال كوبر لمراسل FilGoal.com يوم الجمعة: "اخترت أسماء المنتخب المصري المتواجدة حاليا وهم اللاعبون الذين كانوا ضمن اختيارات الجهاز الفني السابق".

وأضاف "لا أعلم الكثير منهم، ولكن مع الوقت بدأت بمتابعتهم، وبالتأكيد باب المنتخب مازال مفتوحا للجميع".

وتابع المدرب الأرجنتيني "ومع عودة مسابقة الدوري المصري أعدكم بأسماء مفاجأة ستدخل المنتخب لأول مرة مهما كانت الفرق التي يلعبون بها أو تاريخهم الدولي".

وأشار كوبر "القادر على تنفيذ سياساتنا وأفكارنا الخططية هو من سينضم للمنتخب".

طريقة اللعب

وحول طريقة اللعب التي يفضلها هيكتور كوبر، أجاب "قد ألعب في مباريات بطريقة 4-3-3 ومباراة أخرى بطريقة 4-5-1 حسب ظروف كل مباراة واللاعبين المنضمين".

وأضاف "لا يمكنني أن أعد بالبطولات ولكن أعد ببذل أقصى ما لدي من أجل صناعة منتخب قوي قادر على المنافسة".

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