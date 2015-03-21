كوبر: متى يحقق منتخب مصر بطولة؟ الإجابة عند اللاعبين

أكد هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أن الفوز بالبطولات والألقاب وإعادة الفراعنة لمنصات التتويج يملك الإجابة عنه لاعبي الفريق.

واستدعى كوبر 33 لاعبا لمعسكر المنتخب المصري وخاض أول تدريب بملعب الهدف يوم الجمعة.

وسأل مراسل FilGoal.com كوبر حول متى يصبح المنتخب قادرا على التتويج ببطولة؟

فأجاب المدرب الأرجنتيني قائلا: "اللاعبون هم من يملكون الإجابة على متى نكون جاهزين لتحقيق الإنجازات".

وأضاف "السؤال الأهم، هل اللاعبين يحبون المنتخب أم لا؟ وهل الأولوية لهم النادي أم المنتخب .. من هنا يمكنك أن تعرف متى ستحقق مصر البطولات".

وأكد كوبر "إذا كان اللاعبون لديهم انتماء للأندية أكثر من المنتخب، حينها لن نحقق شيئا، لابد من حب منتخب مصر لكي يكون هناك قتال على تحقيق بطولة".