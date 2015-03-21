أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كوبر: متى يحقق منتخب مصر بطولة؟ الإجابة عند اللاعبين

Google+ Print
كوبر: متى يحقق منتخب مصر بطولة؟ الإجابة عند اللاعبين كوبر: متى يحقق منتخب مصر بطولة؟ الإجابة عند اللاعبين

أكد هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب أن الفوز بالبطولات والألقاب وإعادة الفراعنة لمنصات التتويج يملك الإجابة عنه لاعبي الفريق.

واستدعى كوبر 33 لاعبا لمعسكر المصري وخاض أول تدريب بملعب الهدف يوم الجمعة.

وسأل مراسل FilGoal.com كوبر حول متى يصبح المنتخب قادرا على التتويج ببطولة؟

فأجاب المدرب الأرجنتيني قائلا: "اللاعبون هم من يملكون الإجابة على متى نكون جاهزين لتحقيق الإنجازات".

وأضاف "السؤال الأهم، هل اللاعبين يحبون المنتخب أم لا؟ وهل الأولوية لهم النادي أم المنتخب .. من هنا يمكنك أن تعرف متى ستحقق مصر البطولات".

وأكد كوبر "إذا كان اللاعبون لديهم انتماء للأندية أكثر من المنتخب، حينها لن نحقق شيئا، لابد من حب منتخب مصر لكي يكون هناك قتال على تحقيق بطولة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب