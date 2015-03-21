رئيس اتحاد الكرة: تهديد الوايت نايتس؟ لست مسؤولا عن شيء، ولا أخشى أحدا

أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري أنه لا يوجد ما يربطه سواء بعداء أو صداقة مع الروابط الجماهيرية في مصر، وذلك بعد تهديده من قبل مجموعة أولتراس وايت نايتس المساندة للزمالك.

وكانت مجموعة وايت نايتس قد نشرت بيانا تتهم فيه تسعة أشخاص بعد كارثة الدفاع الجوي التي سقط فيها 20 مشجعا من الزمالك، جاء من بينهم جمال علام.

وقال علام لمراسل FilGoal.com يوم الجمعة: "التهديد الذي وصلني من وايت نايتس لا يرهبني".

وأضاف "ليس لي علاقة بروابط الجماهير، ورئيس اتحاد الكرة يدير المسابقة وليس مسؤولا عما حدث".

وتابع "بالنسبة للتهديد في حد ذاته، فأنا مواطن عادي، والأعمار بيد الله ولا أخشى أحدا".

وكانت النيابة العامة قد أعلنت في بيان رسمي حول نتيجة التحقيقات واتهمت جماعة الإخوان بالتورط في كارثة الدفاع الجوي.

النائب العام: التحقيقات أثبتت تورط جماعة الإخوان في كارثة الدفاع الجوي