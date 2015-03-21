مرتضى منصور يهاجم الأهلي ووزير الإسكان ورئيس دجلة

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما حادا على النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر وعلى ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة ومصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق.

ومن خلال اجتماع الجمعية العمومية لنادي الزمالك لتجديد الثقة في رئيس النادي، هاجم مرتضى محمود طاهر رئيس الأهلي قائلا: "طاهر راح يتسول في شرم الشيخ من أجل استاد الأهلي الجديد".

وواصل رئيس نادي الزمالك هجومه على الجميع، قائلا في تصريحات نقلها مراسل FilGoal.com "أرفض أن يقلل أي فرد من قيمة الزمالك".

وأضاف "وزير الإسكان لم يزر النادي ولم يتفقد المنشآت الجديدة، على عكس ما يفعله في الأهلي، فهو يتواجد كل يوم في النادي".

وبخصوص تصريحات ماجد سامي رئيس نادي دجلة الذي قال "80% من مشاهدي الكرة في مصر أهلاوية"، أوضح مرتضى أن عددا من أعضاء النادي تقدما ببلاغ للنائب العام ضد ماجد سامي.