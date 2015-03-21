الزمالك يشطب عضوية ممدوح عباس ورؤوف جاسر

قررت الجمعية العمومية المنعقدة في نادي الزمالك يوم الجمعة شطب ممدوح عباس رئيس مجلس الإدارة الأسبق ونائبه رؤوف جاسر وهاني شكري عضو المجلس المستقيل.

وانعقدت جمعية عمومية في مقر النادي يوم الجمعة تم فيها تجديد الثقة في مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور.

ونقل مراسل FilGoal.com أن مرتضى منصور استطلع رأي الجمعية العمومية في شطب عضويات ممدوح عباس ورؤوف جاسر وهاني شكري.

وقام أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين والبالغ عددهم أكثر من 7000 عضوا، برفع أيديهم مما يشير بالموافقة.

وقال مرتضى للجمعية العمومية: "أنتم من تقررون مستقبل النادي"، وهذا بعد أن بث فيلما تسجيليا لمدة ساعة عن إنجازات مجلسه.

وأكد مرتضى أنه لن يقبل عضويات الصحفيين حتى تعتذر نقابة الصحفيين.

يذكر أن أزمة قد نشبت بين مرتضى منصور ورابطة النقاد الرياضيين مما حظر إسمه قبل أن يتم حل الأزمة مؤخرا.