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محمود سعد: كوبر له مطلق الصلاحيات .. ولا أتدخل في عمله

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محمود سعد: كوبر له مطلق الصلاحيات .. ولا أتدخل في عمله محمود سعد: كوبر له مطلق الصلاحيات .. ولا أتدخل في عمله

أكد محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة أن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب لديه كافة الصلاحيات الفنية ولا يوجد من يتدخل في عمله مطلقا.

وتم تعيين محمود سعد لخلافة فاروق جعفر كمدير فني لاتحاد الكرة، في الوقت الذي تعاقد فيه مع كوبر.

وقال سعد لمراسل FilGoal.com يوم الجمعة: "علاقتي بكوبر صداقة وزمالة عمل وله مطلق الصلاحيات في إدارة شؤون منتخب مصر خارج نطاق عملي".

وأضاف "كوبر لديه عقد وبنود تم الاتفاق عليه، ومهمته هي الالتزام بهذه البنود بأن يبني فريق يصعد لأمم إفريقيا والإعداد لمونديال 2018".

وتابع "كوبر يحتاج دعم الجميع أكثر من أي مدير فني مضى، لأنه سيعمل في ظروف غير متكاملة ونريد تحقيق طموحات الجماهير".

وأتم "أعتقد أن عودة الدوري ستساعده".

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