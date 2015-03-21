الجمعية العمومية للزمالك تجدد الثقة في مرتضى.. والموافقة على الاستاد

جددت الجمعية العمومية العادية في نادي الزمالك الثقة في مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور.

وكان مرتضى قد وضع بندا يطلب فيه الاعتذار عن تولي المهمة، ولكن الجمعية العمومية رفضت هذا البند.

كما تمت الموافقة على إنشاء استاد الزمالك في السادس من أكتوبر بسعة 40 ألف مشجع على مساحة 500 ألف متر مكعب، وفقا لما قاله نبيل حراز المهندس الاستشاري.

ووافقت الجماعية على هدم ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة وبناء مول تجاري بمساحة 55 ألف متر مربع.

كما وافقت الجمعية على إنشاء قناة فضائية للزمالك، وتم اعتماد الميزانية الجديدة للزمالك ورفع أسعار عضوية الزمالك لـ180 ألف جنيه المؤهل العالي.

و190 ألف جنيه المؤهل المتوسط و200 ألف جنيه للأعمال الحرة.