حوار – رابطة محبي صلاح في إيطاليا لـ في الجول: فلورنسا بتتكلم مصري

بمجرد ظهور اللافتة الخاصة بهم في مدرجات ملاعب إيطاليا (ميسي + رونالدو = صلاح) خطفوا الكاميرات، ولفتوا الأنظار .. نتحدث مع رابطة محبي محمد صلاح نجم فيورنتينا.

في مدرجات ملعب أرتيمو فرانكي معقل الفيولا، حمل شباب مصري على عاتقهم دعم صلاح من أقرب مسافة ممكنة، ولهذا أراد FilGoal.com أن ينقل عنهم أجواء إيطاليا.

وانضم صلاح لفيورنتينا من تشيلسي معارا لمدة موسم ونصف الموسم، ومنذ وصوله وهو يقدم أداء راقيا، خطف به قلوب الجماهير.

حتى أن جمهور فيورنتينا قد جعل له أغنية خاصة باسمه.

وتواصل FilGoal.com مع رابطة محبي صلاح في فيورنتينا، التي تتكون مما يقرب من 25-30 مصريا، وأسسها الرباعي إسماعيل الزيني، إسلام السنوسي، ماجد عبد الله وممدوح الغلبان.

فلورنسا مصرية

"انتظرنا انتهاء صفقة محمد صلاح والوصول إلى إيطاليا بفارغ الصبر، فنحن نتشوق لرؤيته، وقررنا متابعته عن قرب فور وصوله".. هكذا بدأ إسماعيل الزيني حديثه ونستعرض في السطور القادمة ما جاء على لسانه.

قررنا طباعة "البانر" منذ علمنا باقتراب نهاية الصفقة لصالح فيورنتينا، على الرغم من أننا نعيش في مدينة ميلانو، ولكن كان هناك إصرارا على مساندته.

وتسافر الرابطة لمساندة صلاح من ميلانو إلى فلورنسا والمسافة تصل إلى 340 كم، وتتكلف رحلة الفرد حوالي 120 يورو.

ويروي إسماعيل قائلا: "عندما نصل فلورنسا، أستطيع أن أقول كل شيء يتحدث حول صلاح بعد تألقه في المباريات الأخيرة بشكل ملفت".

"الألعاب الصغيرة تحمل اسم صلاح، هناك بيتزا صلاح، أيضا مُجسم صغير أثناء سجود صلاح يملأ المتاجر في فلورنسا، بخلاف طبعا قمصانه".

وتابع "فلورنسا الآن كل شيء فيها تشعر أنه يتحدث حول صلاح، الأعلام المصرية منتشرة .. والأغنية الشهيرة لصلاح دائما يهتفون بها في المدرجات وفي الشوارع".

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علم مصر بـ50 يورو

تجد الرابطة ترحيبا من جماهير فيورنتينا داخل المدرجات، فبمجرد وصولها ورفع البانر الذي يحمل صورة الفرعون محمد صلاح، تنطلق الكورفا بأغنية صلاح.

حتى أن أحد مشجعي فيورنتينا (يمين الصورة السابقة) أراد شراء العلم المصري من الرابطة مقابل 50 يورو، ولكنهم رفضوا، وفقا لما أكده إسماعيل.

وأردف "أغنية صلاح التي تعني (جئنا إلى هنا من أجل مشاهدة صلاح يسجل) يتم ترديدها كثيرا في المدرجات بمجرد دخولنا ورفع اللافتة التي أعددناها".

"ومع وصولنا لملعب أرتيمو فرانكي واجهنا مشكلة من الأمن برفضهم دخول البانر بسبب كتابته باللغة العربية".

"ولكن بعدما شاهد رجال الأمن صورة صلاح .. قالوا لنا ادخلوا، صلاح لاعب عظيم، وحرصوا على دخولنا المدرجات".

الجماهير الأخرى

ولأن معظم أفراد الرابطة يقطن في مدينة ميلانو، فلديهم احتكاك قريب مع جمهور إنتر وميلان.

ويفصح الزيني "أنا مشجع ليوفنتوس، وأعضاء الرابطة يحبون ميلان .. ولكن مع وصول صلاح بالطبع تحولنا لتشجيع فيورنتينا".

"قبل وصول صلاح إلى فيورنتينا، كان لاعبا مجهولا لدى الكثير من جماهير ميلان مثلا، لم يكن يصدقنا أحد عندما نقول إنه لاعب رائع".

"ولكن مع توالي مبارياته مع فيورنتينا وتقديمه لهذا الأداء المبهر، تراجع الكثير من خصوم الفيولا عن فكرتهم حول صلاح".

ويروي إسماعيل "كدنا نشتبك مع عدد كبير من جمهور ميلان أثناء التقاط الصور بجوار لافتة صلاح في أحد المقاهي قبل مواجهة فريقهم مع فيورنتينا .. ولكننا تجاوزنا الأمر".

قبل الختام، FilGoal.com سأل: إذن صلاح غيّر حياتكم في إيطاليا؟

فأجاب إسماعيل ضاحكا: "بالفعل، ولكنه للأسف جاء علينا بخسارة" .. هذا بسبب تكاليف السفر من ميلان إلى فلورنسا.

ولكنه استدرك "أخشى أن تألق صلاح قد ينقله لفريق أكبر خارج إيطاليا، ولكني أتمنى أن يبقى هنا وينتقل ليوفنتوس".

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