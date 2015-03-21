أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مهرجان السينما الأفريقية يكرم الأمهات المثاليات بمحافظة الأقصر‎

Google+ Print
مهرجان السينما الأفريقية يكرم الأمهات المثاليات بمحافظة الأقصر‎ مهرجان السينما الأفريقية يكرم الأمهات المثاليات بمحافظة الأقصر‎

 

لمهرجان السينما الأفريقية

كرَّم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، الأمهات المثاليات بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، بحضور الدكتور عزت سعد، محافظ الأقصر الأسبق، ورئيس
> المهرجان سيد فؤاد، والمخرجة إنعام محمد علي، والفنانة نهال عنبر، والعشرات من أهالي الأقصر.

والأمهات المثاليات اللاتي تم تكريمهن هن:” مني عبد القادر الحااصلة على  المركز الأول علي مستوي المحافظة والثالثة علي مستوي الجمهورية، ونجاة
> الدندراوي عثمان الحاصلة علي المركز الثاني علي مستوي المحافظة ، وسيدة عبد السلام الحاصلة علي المركز الثالث وسناء أنور حفيظ الحاصلة علي المركز الرابع ، وزينب عبدالرحيم الضوي الحاصلة علي المركز الخامس، وأمينة أحمد أبوالفضل الحاصلة علي المركز السادس ، وأميرة يحي مصطفي الحاصلة علي المركز السابع، وليلي ثابت محارب الحاصلة علي المركز الثامن، وفايزة عبدالوهاب الحاصلة علي المركز الثامن، وجوسفين بوليس إبراهيم الحاصلة علي المركز التاسع، وصباح محمد  عبد الكريم، الحاصلة علي المركز العاشر وأخيرا فاطمة سيد كامل”.

كما تم تكريم السيدة صيصة أبو دوح الحاصلة علي جائزة أفضل إمراءة معيلة لتنكرها في زي الرجال لنحو 43 عاما بعد وفاة زوجها حتي تتمكن من امتهان مهن
> الرجال حيث عملت في صناعة الطوب ومسح الأحذية لتنفق علي ابنتها الوحيدة .

وكرمت إدارة المهرجان أيضا صادق عبد الرحمن، كـ”أب مثالي”، قام بتعليم أبنائه على الرغم من مرضه بالسرطان، كما تم تكريم نهال عنبر عن الفنانات، والإعلامية عزة الحسيني مدير المهرجان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا