مهرجان السينما الأفريقية يكرم الأمهات المثاليات بمحافظة الأقصر‎

كرَّم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، الأمهات المثاليات بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، بحضور الدكتور عزت سعد، محافظ الأقصر الأسبق، ورئيس

> المهرجان سيد فؤاد، والمخرجة إنعام محمد علي، والفنانة نهال عنبر، والعشرات من أهالي الأقصر.

والأمهات المثاليات اللاتي تم تكريمهن هن:” مني عبد القادر الحااصلة على المركز الأول علي مستوي المحافظة والثالثة علي مستوي الجمهورية، ونجاة

> الدندراوي عثمان الحاصلة علي المركز الثاني علي مستوي المحافظة ، وسيدة عبد السلام الحاصلة علي المركز الثالث وسناء أنور حفيظ الحاصلة علي المركز الرابع ، وزينب عبدالرحيم الضوي الحاصلة علي المركز الخامس، وأمينة أحمد أبوالفضل الحاصلة علي المركز السادس ، وأميرة يحي مصطفي الحاصلة علي المركز السابع، وليلي ثابت محارب الحاصلة علي المركز الثامن، وفايزة عبدالوهاب الحاصلة علي المركز الثامن، وجوسفين بوليس إبراهيم الحاصلة علي المركز التاسع، وصباح محمد عبد الكريم، الحاصلة علي المركز العاشر وأخيرا فاطمة سيد كامل”.

كما تم تكريم السيدة صيصة أبو دوح الحاصلة علي جائزة أفضل إمراءة معيلة لتنكرها في زي الرجال لنحو 43 عاما بعد وفاة زوجها حتي تتمكن من امتهان مهن

> الرجال حيث عملت في صناعة الطوب ومسح الأحذية لتنفق علي ابنتها الوحيدة .

وكرمت إدارة المهرجان أيضا صادق عبد الرحمن، كـ”أب مثالي”، قام بتعليم أبنائه على الرغم من مرضه بالسرطان، كما تم تكريم نهال عنبر عن الفنانات، والإعلامية عزة الحسيني مدير المهرجان.