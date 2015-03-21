القبض علي سيدة وابنتيها لاتهامهن بسرقة مشغولات ذهبية‎ في الأقصر

ألقت قوات الشرطة بمركز شرطة إسنا جنوب الأقصر القبض علي سيدة وابنتيها لاتهامهن بسرقة مشغولات ذهبية من محل مجوهرات بدائرة المركز.

وتلقى اللواء حسام المناوي مدير أمن الأقصر، إخطارّا يفيد بورود بلاغ من المواطن أحمد محمد السنوسي صاحب محل لبيع المصوغات الذهبية بمدينة إسنا ، يتهم سيدة وابنتيها بسرقة مشغولات ذهبية من محله.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلي موقع البلاغ وألقي القبض علي كل من ”عايدة.ح.ح”، 35 عامًا، ربة منزل، وابنتيها “هدير. ع. ع” 14 عامًا، و”أمل” 11 سنة ،مقيمين في مدينة قوص التابعة لمحافظة قنا.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.