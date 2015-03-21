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بالفيديو.. شاهد أهم الأخبار فى نشرة اليوم السابع المصورة للعاشرة مساءً

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بالفيديو.. شاهد أهم الأخبار فى نشرة اليوم السابع المصورة للعاشرة مساءً بالفيديو.. شاهد أهم الأخبار فى نشرة اليوم السابع المصورة للعاشرة مساءً
يقدم لكم اليوم السابع أهم الأخبار حتى العاشرة من مساء اليوم الجمعة فى نشرة اليوم السابع المصورة.

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:

1- محلب ينقل لرئيس كوت ديفوار تحية السيسى ودعوته لزيارته

2- الخارجية: مجلس حقوق الإنسان يعتمد تقرير مصر عن توصيات المراجعة الشاملة

3- الطيران المدنى:45 ألف مصرى عادوا من ليبيا منذ حادث قتل21 مصريا

4- قنصل مصر بجدة: بعثة خاصة تتولى إجراءات ضحايا حادث انقلاب حافلة المعتمرين

5 – إحباط 6 محاولات لاستهداف قوات الأمن بشمال سيناء وضبط 25 مشتبها بهم

6- وزير البيئة: محلب يعلن خلال أسبوع ضوابط استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت

7- مصر تشهد كسوفا جزئيا للشمس

8 – 137 قتيلا بهجمات على مسجدين للحوثيين

9- صدام مدريدى جديد بين الريال وأتلتيكو بربع نهائى أبطال أوروبا

10- كوبر: أعد المصريين بنتائج رائعة مع

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