بالفيديو.. شاهد أهم الأخبار فى نشرة اليوم السابع المصورة للعاشرة مساءً

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:

يقدم لكم اليوم السابع أهم الأخبار حتى العاشرة من مساء اليوم الجمعة فى نشرة اليوم السابع المصورة.

1- محلب ينقل لرئيس كوت ديفوار تحية السيسى ودعوته لزيارته مصر

2- الخارجية: مجلس حقوق الإنسان يعتمد تقرير مصر عن توصيات المراجعة الشاملة

3- الطيران المدنى:45 ألف مصرى عادوا من ليبيا منذ حادث قتل21 مصريا

4- قنصل مصر بجدة: بعثة خاصة تتولى إجراءات ضحايا حادث انقلاب حافلة المعتمرين

5 – إحباط 6 محاولات لاستهداف قوات الأمن بشمال سيناء وضبط 25 مشتبها بهم

6- وزير البيئة: محلب يعلن خلال أسبوع ضوابط استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت

7- مصر تشهد كسوفا جزئيا للشمس

8 – 137 قتيلا بهجمات على مسجدين للحوثيين

9- صدام مدريدى جديد بين الريال وأتلتيكو بربع نهائى أبطال أوروبا

10- كوبر: أعد المصريين بنتائج رائعة مع المنتخب