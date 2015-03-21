بالفيديو.. شاهد أهم الأخبار فى نشرة اليوم السابع المصورة للعاشرة مساءً

يقدم لكم اليوم السابع أهم الأخبار حتى العاشرة من مساء اليوم الجمعة فى نشرة اليوم السابع المصورة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:
1- محلب ينقل لرئيس كوت ديفوار تحية السيسى ودعوته لزيارته مصر
2- الخارجية: مجلس حقوق الإنسان يعتمد تقرير مصر عن توصيات المراجعة الشاملة
3- الطيران المدنى:45 ألف مصرى عادوا من ليبيا منذ حادث قتل21 مصريا
4- قنصل مصر بجدة: بعثة خاصة تتولى إجراءات ضحايا حادث انقلاب حافلة المعتمرين
5 – إحباط 6 محاولات لاستهداف قوات الأمن بشمال سيناء وضبط 25 مشتبها بهم
6- وزير البيئة: محلب يعلن خلال أسبوع ضوابط استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت
7- مصر تشهد كسوفا جزئيا للشمس
8 – 137 قتيلا بهجمات على مسجدين للحوثيين
9- صدام مدريدى جديد بين الريال وأتلتيكو بربع نهائى أبطال أوروبا